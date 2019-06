La Generalitat anuncia noves delegacions a Mèxic, Argentina i Tunísia

El Govern va aprovar ahir els decrets de creació de tres noves delegacions a l'exterior, en aquest cas a Mèxic, l'Argentina i Tunísia. Bosch va anunciar les noves delegacions - la de Mèxic ja es va conèixer la setmana passada - durant la roda de premsa posterior a la reunió de l'executiu català, que ha aprovat a més el seu pla estratègic d'acció exterior i relacions amb la UE 2019-2022.

Després de la «restitució» de les delegacions que es van tancar durant l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, Bosch va indicar que el Govern inicia en aquests moments «la fase d'expansió en els cinc continents», obrint seus a Llatinoamèrica i en el Magrib.



«Internacionalitzar el país»

«Estem obligats a internacionalitzar el país», va afirmar el conseller per justificar l'expansió de la xarxa internacional amb aquestes tres noves oficines, els directors de les quals seran escollits per «concurs públic», va assegurar. Bosch va asseverar també que podran activar les tres noves delegacions aquest any, malgrat estar en pròrroga pressupostària, perquè han administrat «bé» els comptes. També va remarcar que la Generalitat ha realitzat la comunicació preceptiva d'obertura de noves delegacions al Ministeri d'Afers Estrangers, però que encara no han rebut resposta. Com succeeix en les delegacions internacionals de la Generalitat, les noves oficines tindran un àmbit de treball superior al de la seva ubicació física.