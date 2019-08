Marta Rovira s'alinea amb Quim Torra i defensa la «confrontació amb l'Estat»

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, reapareix pocs dies abans de l'inici del curs polític i de la Diada nacional. Després de més d'un any vivint a Ginebra i ja instal·lada amb el marit i la filla, la republicana analitza en una entrevista concedida ahir a l'ACN la situació política actual, desgrana l'estat de l'independentisme i aporta la seva recepta per aconseguir una bona estratègia i mantenir el pols amb l'Estat.

En aquest sentit, justament, Rovira va admetre que la tan darrerament esmentada confrontació política amb Espanya és gairebé inevitable. «Estem en un conflicte polític i això implica confrontació, encara que mai sigui volguda», va afirmar. Tot i això, no és de les que menysté l'estratègia de la negociació amb l'Estat. De fet, es va negar a «regalar la bandera del diàleg a Pedro Sánchez» i va avisar que és essencial per al sobiranisme mantenir aquesta voluntat tan dins com fora de Catalunya. A més, va admetre que la «repressió de l'Estat» forma part ja del panorama polític català i adverteix que amb les noves estratègies independentistes s'haurà d'assumir que se seguirà patint. «La repressió ha vingut per quedar-s'hi», va sentenciar.

La nova vida de Rovira a Ginebra

Dedica gran part de la seva feina diària a la gestió interna d'Esquerra, i la resta a mantenir contactes internacionals al voltant dels drets humans, la causa catalana i la independència, aprofitant que Ginebra i Suïssa són un pol d'atracció permanent d'agents socials i polítics que podrien interessar-se per la qüestió. Parla tranquil·la, engrescada amb la política catalana, coneixedora de tots els detalls que l'envolten, conscient que la distància del seu Vic natal dificulta algunes de les seves feines, però decidida a aprofitar «les oportunitats que brinda l'exili» per a la internacionalització de la situació de Catalunya.

Ja s'ha fet seu l'entorn que la rodeja, coneix la ciutat i el país que l'acull, fa vida social i parla amb orgull de l'adaptació que la filla ha fet al país i a l'escola. Just ara fa un any que el seu marit i la nena van traslladar-se definitivament a residir amb ella; i veure's envoltada pels seus ha millorat les seves expectatives.

Però més enllà de la seva situació personal, Rovira ha volgut mantenir tot el vincle amb el partit i, des de Ginebra, segueix marcant el discurs d'Esquerra. És per això que durant l'entrevista concedida a l'ACN no va poder evitar parlar de l'actualitat política i, poc després que el president de la Generalitat, Quim Torra, apostés per una «confrontació amb l'Estat» que va aixecar polseguera i va causar polèmica fins i tot dins alguns sectors d'ERC, la republicana va voler posicionar-se i explicar per què el concepte no li resulta gens aliè.

«Estem en una situació de conflicte polític i el conflicte polític implica una confrontació, encara que mai sigui volguda o voluntària. Clarament identifico la situació política actual en forma de conflicte polític», va sentenciar. Però això no vol dir, segons Rovira, que no defensi l'estratègia del diàleg.