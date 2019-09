52 diputats francesos critiquen l'«atac a les llibertats» a Catalunya

Un grup de 52 diputats francesos de diferents grups parlamentaris critiquen aquest diumenge en una tribuna en el dominical "Le Journal du Dimanche" l'"atac a les llibertats fonamentals i a l'exercici de la democràcia" que - sostenen - pateixen els polítics independentistes catalans.

En el text - que subscriuen el líder de l'esquerrana França Insubmisa, Jean-Luc Mélenchon, o el de la centrista Unió de Demòcrates Independents, Jean-Christophe Lagarde -, els diputats insten a l'"apaivagament de les tensions i la fi de les mesures arbitràries contra càrrecs elegits en sufragi universal".

Els legisladors de l'Assemblea Nacional asseguren haver esperat que passessin les últimes convocatòries electorals ja que el seu propòsit "no és interferir-se en el debat", però diuen que volen expressar la seva "preocupació i reprovació davant el que ens sembla un atac a les llibertats fonamentals i a l'exercici de la democràcia".

"Pel que fa a les seves opcions polítiques, per haver volgut organitzar una votació, representants polítics són empresonats, exiliats i s'arrisquen a ser condemnats a fortes penes de presó", opinen.

"El respecte de les regles institucionals és una cosa, però considerem que el debat polític no hauria de resoldre's per la repressió, per atacs als drets de les persones, per una forma de delicte d'opinió", afegeix el text.

Els diputats obren la seva tribuna denunciant que "des de fa mesos perdura la situació dels responsables polítics catalans" i afirmen ser conscients que la controvèrsia sobre l'estatus de Catalunya i el futur d'Espanya és intensa.

Entre els signants del text són majoria els integrants de la França Insubmisa, amb 17 representats - entre ells els seus figures més reconegudes com Mélenchon, François Ruffin o Alexis Corbiére -.

També hi ha 13 diputats del grup Llibertats i Territoris, que agrupa centristes i nacionalistes corsos - com Michel Castellani -, i 15 del grup Grup de l'Esquerra Demòcrata i Republicana (comunistes), inclòs el seu líder André Chassaigne.

La resta són membres de la centrista UDI, a més del dissident socialista Régis Juanico.

El passat 25 de març, 41 senadors francesos de diferents partits d'esquerres i de dretes van denunciar el que van qualificar de "la repressió" contra els líders del procés independentista català i van demanar en una altra tribuna que França i la UE intervinguessin per "restablir les condicions del diàleg".

Els promotors de la iniciativa van explicar que buscaven que França i altres governs europeus intervinguin "perquè hi hagi una mediació".

El Govern francès va reiterar poc després la seva confiança en la democràcia espanyola i en el seu Estat de dret, al temps que va fer una crida a no interferir-se en la situació sobre la regió de Catalunya, com també ho va fer el partit governamental del president Emmanuel Macron, La República En Marxa, i la presidència del Senat.