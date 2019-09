Acusen Josep Pujol d'ingressar 2,3 milions d'origen desconegut a Andorra

La Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) ha aportat un nou informe davant l'Audiència Nacional en què sosté que Josep Pujol, fill de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol, va ingressar almenys 2,3 milions d'euros nous «d'origen desconegut» en un dels comptes bancaris de la família Pujol a Andorra.

Segons el diari El Mundo, la Policia Judicial analitza aquests fons, que ja van ser regularitzats davant Hisenda pel fill de l'expresident català, i insisteix que no s'ha pogut determinar la seva procedència. Els investigadors destaquen que els fons van entrar en el compte d'Andbank com a «ingressos en efectiu» i «transferències des de l'estranger» i afegeix que en el mateix subcompte del Principat ha quantificat sortides de diners per un import total de 2.8 milions d'euros.

Així mateix, la UDEF posa en qüestió un préstec articulat entre Josep Pujol i l'empresari Jorge Barrigón, propietari d'una empresa d'helicòpters, per valor de 900.000 euros en què adverteix indicis que es va tractar d'una operació fictícia dirigida al blanqueig de fons de procedència il·lícita. La Policia assenyala que l'entitat de Jorge Barrigón, Cat Helicopters, va ser beneficiària de concursos públics de la Generalitat, extrem que ja va exposar en informes anteriors.

La Fiscalia Anticorrupció ha sol·licitat al jutge José de la Mata que prorrogui la instrucció del cas Pujol, que acabava a finals d'aquest mes, mentre segueix investigant la suposada troballa de nous fons de la família a Andorra a través de diversos empresaris als quals assenyala com a testaferros. Per això, el jutge ha lliurat diverses comissions rogatòries, entre elles una de nova a Andorra, que està encara pendent de ser contestada.