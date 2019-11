Un dels CDR va declarar a la Guàrdia Civil que volien ocupar el Parlament amb Torra

El president de la Generalitat Quim Torra volia ocupar el Parlament amb els CDR, segons va declarar davant la Guàrdia Civil Ferran Jolis Guardiola, un dels membres de l'Equip de Resposta Tàctica (ERT) enviats a presó en la causa oberta a l'Audiència Nacional.

Els membres dels Comitès de Defensa de la República (CDR) investigats per terrorisme a l'Audiència Nacional tenien noms en clau per a l'actual president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, i el seu antecessor en el càrrec, Carles Puigdemont. A el primer li denominaven 'Gandalf' i a el segon, 'Lisa'.

Així es desprèn del sumari de la causa, segons el qual un dels investigats, Ferran Jolis, ho va confessar a la Guàrdia Civil durant diverses hores d'interrogatori en dependències policials després de la seva detenció a finals de setembre.

En aquelles compareixences, abans de declarar davant del jutge instructor Manuel García Castellón, els investigadors van preguntar a Jolis si va rebre l'encàrrec de l'organització a la qual suposadament pertany, l'Equip de Resposta Tàctica (ERT), per a la seguretat informàtica i de telecomunicacions de una hipotètica ocupació de Parlament de Catalunya.

Torra es tancaria al Parlament

Jolis va manifestar llavors que no recordava qui va fer l'encàrrec, però sí que va deixar clar que "li van dir que venia de part de Presidència" i que "la intenció era que Quim Torra (amb nom clau Gandalf) es quedés tancat dins per al dia D" .

Segons la declaració de Jolis, "volien garantir les comunicacions una setmana i que no hi havia límit de despeses" per emprendre l'ocupació de la Cambra autonòmica. Per això, va afegir, li van demanar "consell sobre si seria viable o no", tal com consta en el sumari.

El detingut "els va dir que es necessitaven dos emissors potents i un receptor potent amb un repetidor intern, així com gent capaç de solucionar problemes en cada punt", però no va tornar a tenir notícies sobre aquest assumpte.

Jolis també va comptar en la seva declaració davant la Guàrdia Civil que va conèixer a la germana de Puigdemont en un "sopar popular a Santa Perpètua per recaptar diners per a la caixa de resistència" i que algú li va suggerir a ella que ell podia "fer-li un sistema de comunicació segur ".



Per això, ha explicat que té guardat en la seva agenda telefònica a la familiar de l'expresident com 'Montse L.' i que la 'L' ve de el nom clau de Puigdemont, que és 'Lisa'.

A més, en una conversa telefònica el 8 d'octubre de 2018, Jolis li va dir a Xavier Buigas, un altre dels investigats en l''operació Judes', que "fa qüestió de dos o tres setmanes" havia organitzat una reunió amb la "germana de Lisa", a qui li va explicar que era el "que està amb els flamencs a Bèlgica, el capitost".

"Estic treballant amb ells per blindar les comunicacions i assegurar-los una comunicació també amb 'Gandalf", que "Gandalf' és el que és aquí, el que ja saps qui és, oi?", afegeix.