Llarena dicta noves euroordres contra Comín, Ponsatí i Puig

El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena va dictar ahir noves ordres europees i internacionals de detenció i lliurament contra els exconsellers Toni Comín i Clara Ponsatí per sedició, i contra Lluís Puig per malversació en el procés.

Tres euroordres que s'uneixen a la dictada fa setmanes contra l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont pels delictes de sedició i malversació, els mateixos pels qual ara reclama Comín. L'ordre contra Ponsatí, en canvi, és només per sedició (tot i que Fiscalia també demanava per malversació) i la de Puig per malversació i desobediència.



Bèlgica i Escòcia

En el seu acte, el jutge instructor del procés considera plenament justificada la petició de lliurament de la Fiscalia sobre la base de la sentència condemnatòria que va dictar el Suprem contra dels dotze líders independentistes acusats que no van fugir del país.

Malgrat que els tres exconsellers, declarats des de fa un any en rebel·lia, no es van sotmetre a judici, Llarena creu que la sentència «reafirma la conclusió» que «van perpetrar una sèrie d'actuacions que, sense seguretat però amb fermesa, presenten indicis racionals de criminalitat».

Per això ha activat ordres europees de detenció i lliurament, que ja han estat remeses a Bèlgica –on són Comín i Puig– i a Escòcia –on resideix Ponsatí–, i també internacionals que s'han enviat a Interpol en el cas que es dirigeixin a un altre país no membre de la Unió Europea.

Encara que al principi Llarena va processar els tres per rebel·lió, assumeix el criteri del tribunal del procés, que va condemnar nou acusats per sedició.

No obstant això, només reclama per aquest delicte Comín i Ponsatí en atendre així la petició de la Fiscalia, que va excloure de la sedició Puig en considerar que la seva responsabilitat encaixaria més aviat en un delicte de desobediència.