la fiscalia obre diligències per unes paraules de Paluzie

? L'argument exposat per la presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, Elisenda Paluzie, en una entrevista televisiva recent ha motivat una denúncia per presumptes delictes d'incitació a l'odi i apologia de la violència per part de Societat Civil Catalana, que ha provocat al seu temps l'obertura de diligències per part de la Fiscalia de Barcelona. Paluzie va afirmar que els disturbis dels dies posteriors a la sentència del Suprem, a Catalunya, feien «visible el conflicte» català.