Un mes de convulsió als carrers després de la sentència

La publicació el passat 14 d'octubre de la sentència del procés, que va implicar penes de fins a 13 anys de presó per a nou líders independentistes, va provocar una sacsejada política a Catalunya que es va traduir en protestes al carrer, talls a la xarxa viària i altres afectacions. Aquesta és la cronologia d'un mes convuls que ha aguditzat la tensió política a Catalunya:



Bloqueig a l'aeroport

Hores després de la publicació de la sentència, milers de persones van bloquejar els accessos a l'aeroport de Barcelona-el Prat, que va haver de cancel·lar desenes de vols. Tsunami Democràtic, una plataforma amb una direcció a l'ombra sorgida a principis de setembre, es va estrenar organitzativament aquest 14 d'octubre. I la seva mobilització, a la qual es van sumar els CDRs, va resultar ser massiva.



Foc i barricades

El dia després de la sentència, els CDRs van prendre el relleu al Tsunami com a motor de la mobilització. La seva primera convocatòria va ser davant la seu de la Delegació de Govern a Barcelona, on, en paral·lel, les entitats ANC i Òmnium havien demanat deixar espelmes en solidaritat amb els condemnats. Al final de la setmana el balanç va ser de 600 ferits, entre ells un policia molt greu i quatre manifestants que van perdre un ull, 28 empresonats i danys per més de 2,5 milions d'euros.



Marxes i vaga legal

Els incidents en les mobilitzacions nocturnes dels CDRs van eclipsar aquests dies els plans que tenien preparats l'ANC i Òmnium Cultural, amb l'aval dels socis de Govern, JxCat i ERC. Dimecres 16, cinc columnes convocades per l'ANC i Òmnium -i a les quals també Tsunami Democràtic va cridar a sumar-s'hi- van sortir de diferents punts de Catalunya per confluir, tres dies i cent quilòmetres després, a Barcelona. Les anomenades «Marxes per la llibertat» van arribar divendres a la tarda a Jardinets de Gràcia, on també hi havia una manifestació amb motiu de la vaga general convocada per diversos sindicats independentistes en protesta per la sentència del procés. A la nit una nova jornada de mobilitzacions va acabar amb incidents en diferents ciutats catalanes.



Dues manifestacions

Les protestes van anar moderant la seva intensitat en els dies posteriors, fins a arribar al cap de setmana del 26 i 27 d'octubre, quan Barcelona va ser escenari de dues manifestacions de signe molt diferent, a les portes de la campanya electoral del 10-N. Una a favor i l'altra en contra de la independència.



La visita del Rei

Ja en plena campanya electoral, el dilluns 4 de novembre, els CDRs van tornar a mobilitzar-se, aquest cop contra la presència del rei Felip VI a Barcelona, amb motiu dels premis Fundació Princesa de Girona.



Eleccions atípiques

Al llarg de la campanya, els CDRs es van mobilitzar de forma puntual per protestar en mítings dels socialistes. El 9-N Tsunami Democràtic va organitzar actes a Catalunya per desafiar la jornada de reflexió.



«Tots a la Jonquera»

La ressaca del 10-N va arribar acompanyada d'una consigna: «Tots a la Jonquera». D'aquesta manera Tsunami cridava a bloquejar la frontera entre Espanya i França, i posteriorment, Girona.