Salvadó atribueix a un regal de noces per a Aragonès el «pressupost de la República»

La portada d'uns hipotètics pressupostos del 2018 del «Govern de la República Catalana» que va intervenir la Guàrdia Civil era una targeta per a un regal de noces del vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, segons ha adduït aquest dimarts davant del jutge l'exsecretari d'Hisenda Lluís Salvadó. Segons van informar fonts jurídiques, l'exsecretari d'Hisenda ha declarat aquest dimarts com a investigat davant la jutge de Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) Maria Eugènia Alegret, que l'investiga pel seu paper en la creació de les anomenades «estructures d'Estat» anunciades pel Govern de Carles Puigdemont i per l'organització de l'1-O. En la seva compareixença, Salvadó va respondre només a les preguntes de la seva advocada, que li va demanar que donés explicacions per un document que la Guàrdia Civil va intervenir en el seu correu electrònic i que simulava una portada d'uns pressupostos del 2018 atribuïts a una eventual «Govern de la República de Catalunya». Salvadó va precisar que el document que li va enviar Terrach era l'esbós per a una targeta amb què planejaven decorar el present.