Les bases d'ERC avalen massivament obrir negociació per investir Sánchez

El 94,6% de la militància d'ERC va rebutjar avalar la investidura de Pedro Sánchez com a president del Govern central si ell no impulsa una taula de negociació sobre el conflicte a Catalunya, davant d'un 5,4% que va optar pel plantejament contrari. «Ara és Pedro Sánchez el que ha de moure's», va assegurar la portaveu i secretària general adjunta d'ERC, Marta Vilalta. Els republicans van fer ahir una consulta interna en què 5.953 militants -gairebé un 70% dels 8.700 amb dret a vot- van respondre a la pregunta «Estàs d'acord amb rebutjar la investidura de Pedro Sánchez si prèviament no hi ha un acord per abordar el conflicte polític amb l'Estat a través d'una taula de negociació?».

La direcció d'ERC ha concretat que la seva exigència per avalar la investidura és impulsar una taula de negociació sobre el conflicte català que tingui quatre potes: ha de ser entre governs; un diàleg sense condicions on es pugui parlar de tot; amb un calendari clar, i que s'hi fixin les garanties de compliment dels acords que es puguin aconseguir.

Vilalta va interpretar el resultat de la consulta com l'aval de la militància a l'estratègia del partit de posicionar-se en «un 'no' a la investidura de Sánchez i un 'sí' a la taula de diàleg». «Avui ens sentim forts per exigir al PSOE que es mogui. Sánchez ha d'escollir entre negociar o investidura fallida. La pilota està a la seva teulada», i va afegir que, amb el resultat en la consulta interna, la seva militància està forçant el PSOE a negociar.

Per això va advertir: «Si vol alguna cosa de nosaltres ha de moure's. Si no, ens mantindrem en aquest 'no' que avui la militància ha dit de forma alta i clara», i va assegurar que es posaran en contacte amb el PSOE properament per comunicar-los el resultat de la consulta, i que espera poder reunir-se amb els socialistes aquesta setmana, encara que no va concretar el dia.

Malgrat que al Congrés els grups estan negociant la composició de la Mesa de la cambra baixa, Vilalta va descartar que aquest extrem s'inclogui en la negociació sobre una taula de diàleg i la investidura. «No tenim cap interès a negociar cadires. Som aquí per a una solució democràtica per al país. Entenem que la taula de negociació és el millor instrument», va assenyalar.

Des del PSOE ha transcendit la voluntat d'arribar a un acord per substanciar la investidura de Sánchez abans de Nadal, però els republicans han insistit que la seva prioritat és aconseguir la taula de diàleg per solucionar el conflicte. ·No sé quina pressa té ara per ser investit, però ERC no en té cap de pressa. Fa anys que reclamem que finalitzi la repressió i que s'aposti per la via democràtica», va raonar.

D'aquesta forma, els republicans han realitzat la seva consulta i han posat les seves condicions per aconseguir aquest espai de diàleg: «No és un problema per a nosaltres obrir el camí i construir aquesta taula de negociació, perquè crec que, després, les formacions del país se sumaran a aquest acord, perquè és l'únic camí possible per construir una solució democràtica».

Per a ERC, la taula de negociació és una proposta de «mínims», ja que està «lluny» dels seus objectius polítics, tot i que pot significar un «primer pas» per trobar la «solució» al conflicte. «La funció d'ERC és negociar, parlar, fer possible aquesta solució democràtica al conflicte que viu Catalunya», va concloure Vilalta, que va considerar que la seva militància ha forçat el PSOE a negociar.

Al matí, Esquerra havia fixat una sèrie de condicions de cara a aquesta eventual taula de negociació, entre les quals s'inclou «un diàleg entre iguals» entre el Govern català i el central; la garantia del compliment d'aquests eventuals acords i un «gest inequívoc» dels socialistes en aquesta direcció.