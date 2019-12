Rajoy revela que hauria aplicat el 155 encara que Puigdemont hagués convocat eleccions

L'expresident del govern espanyol, Mariano Rajoy, revela que hauria aplicat igualment el 155 a Catalunya encara que Puigdemont hagués convocat eleccions al Parlament el 2017. "No veia cap raó per deixar en suspens una decisió que no era fruit de cap rampell, sinó conseqüències de setmanes d'estudi i de molt sòlids arguments jurídics i polítics. Abans d'arribar a aplicar aquell precepte constitucional ens havíem carregat de raons i aquestes no desapareixien pel fet que Puigdemont convoqués eleccions; la independència continuava declarada", ha reflexionat Rajoy al seu llibre de memòries 'Una Espanya millor' (Plaza Janés), que es presentarà dimarts a Madrid i han avançat 'El Confidencial' i 'El País'. En paral·lel, l'expresident espanyol també afirma que l'expresident català li va reconèixer que no podia permetre un referèndum a Catalunya: "No l'autoritzaràs perquè no pots".

Aquesta resposta s'hauria produït en una reunió entre Rajoy i Puigdemont a Moncloa el 2017, quan el líder del PP li va preguntar al president de la Generalitat si ell creia que anava a permetre la convocatòria del referèndum. "Encara avui em produeix perplexitat la seva resposta. No l'autoritzaràs, perquè, a més, no pots", ha recordat que va contestar Puigdemont. "Davant aquell desvergonyiment com podia seguir intentant fer entrar en raó a qui deliberadament havia decidit ignorar la realitat i la llei? Com argumentar contra aquell obstinat entossudiment? Allò era nou per a mi en els meus quasi 40 anys que portava en política", ha apuntat Rajoy en el volum de memòries. "Puigdemont mai va tenir la voluntat d'acordar res. El referèndum ho era tot per a ell i el que digués la llei no li importava", ha afegit l'expresident espanyol.



1-O: "L'escàndol per l'actuació policial va ser exagerat"



En el llibre, Rajoy també fa una defensa tancada de l'actuació policial durant l'1-O. "La Policia Nacional i la Guàrdia Civil van complir amb la seva obligació i van atendre les instruccions judicials, tot i veure's assetjats i inclús agredits", ha apuntat el president espanyol entre 2011 i 2018. "L'escàndol organitzat per l'actuació policial va ser exagerada i injusta", ha puntualitzat Rajoy, que també destapa que va ser 'La Caixa' qui va demanar al ministre De Guindos un decret llei urgent per traslladar la seva seu de Catalunya sense haver de reunir la junta. "L'últim que ens faltava aquell octubre del 2017 era afrontar una situació de pànic bancari", ha sentenciat l'exlíder del PP.