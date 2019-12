El PSC exhibeix unitat en la reelecció d'Iceta i la definició del seu full de ruta

El PSC va exhibir unitat en la segona jornada del seu XIV congrés, en què va revalidar el lideratge de Miquel Iceta per unanimitat i va aprovar amb àmplies majories els documents estratègics que fixen el seu full de ruta per als propers anys, en els quals aspiren a ser «el primer partit de Catalunya». «Tenim coberts molts dels objectius, però ens en falta un: que quan se celebrin les eleccions a Parlament tinguem l'oportunitat de formar Govern a la Generalitat», va exposar Iceta, que està al capdavant del PSC des del 2014, després de rebre el suport dels 1.069 delegats que participen al congrés.

Per a aquesta nova etapa, el primer secretari ha fet alguns canvis en l'executiva que l'acompanyarà, en la qual fonts socialistes han explicat que els alcaldes i alcaldesses cediran protagonisme a d'altres militants que no tinguin càrrecs tan exigents, amb l'objectiu de distribuir millor les càrregues de la feina. A falta de conèixer els detalls de la nova direcció, Iceta ja va avançar que integraran el seu nucli dur l'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, com a presidenta; la portaveu parlamentària, Eva Granados, com a número dos, i el secretari d'organització, Salvador Illa, que amplia les seves funcions assumint «l'acció electoral». Fonts socialistes han detallat que, tot i que l'executiva serà continuista, hi haurà alguns moviments: per exemple, es donarà més pes al Barcelonès Nord amb la incorporació de l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, i de l'alcalde de Badalona, Àlex Pastor.

En el seu discurs després de la ratificació, Iceta va assegurar que sabrà trobar mecanismes de «diàleg, negociació i pacte» per trobar la millor solució acordada possible a la situació actual. Iceta va criticar «el mal govern» de Torra i es va mostrar convençut de poder «recosir el país» i solucionar el conflicte actual i fer un govern «que governi per a les persones».

També es va comprometre a posar per davant el benestar de les persones i mirar «la realitat de cara». Per això, va assegurar no utilitzar les banderes «per tapar la realitat» i evitar que «l'onejar» de banderes els faci «confondre les prioritats». Iceta va qualificar els socialistes com «els representants de l'espai catalanista no independentista, de centre, i centre esquerra sense renunciar a influir a Espanya i Catalunya.

La vicepresidenta del Govern espanyol en funcions, Carmen Calvo, va enviar ahir dissabte un missatge als que critiquen el diàleg del PSOE amb altres forces polítiques i va assegurar que «a qui li estranya que dialoguem s'ho ha de fer mirar». Va recalcar que «en democràcia estem obligats a parlar» perquè sinó, va afegir, «no és democràcia». Calvo també va defensar que «allò més progressista, més revolucionari, valent i prudent» és complir les normes establertes en democràcia. «Ningú no és més valent ni més llest per saltar-se les normes», va dir.