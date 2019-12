Iglesias ocuparà una vicepresidència social al nou executiu de Pedro Sánchez

El líder de Podem, Pablo Iglesias, ocuparà una vicepresidència social al nou executiu de coalició entre PSOE i Podem que es posarà en marxa després de la investidura de Pedro Sánchez, segons han confirmat fonts de la negociació. La seva formació ostentarà un nombre de carteres proporcional al pes dels seus vots, fet que li dona aproximadament quatre ministeris més en àrees d'aquest mateix ram com podrien ser Universitats o Treball. Segons el disseny que han anat donant a conèixer els socialistes, l'executiu comptarà amb dues vicepresidències més. Una serà per a l'actual número dos del govern en funcions, Carmen Calvo, i l'altra per a la titular d'Economia, Nadia Calviño, que el propi Sánchez va situar en el rang de vicepresidència durant la campanya electoral i que haurà de gestionar la resposta de l'executiu a la possible crisi en matèria econòmica.

Pel que fa a les carteres ministerials de Podem, les travesses assenyalen noms que ja havien sonat durant el procés de negociació de la investidura fallida al mes de juliol. La número dos de Podem i actual portaveu al Congrés, Irene Montero, podria assumir l'àrea d'Igualtat, i Yolanda Díaz podria esdevenir ministra d'Igualtat. També hi podria haver una cartera per al líder d'IU, Alberto Garzón. Amb tot, més enllà de la vicepresidència d'Iglesias fonts de Podem no confirmen cap d'aquests noms per evitar, apunten, situacions com les que van acompanyar el fracàs de l'anterior investidura.