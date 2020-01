Torra rep la notificació de la JEC i anuncia que la recorrerà "en les pròximes hores"

Quim Torra ha rebut aquest dimarts a la tarda la notificació de la Junta Electoral Central (JEC) per la qual s'ordena la inhabilitació com a diputat al Parlament i, per extensió, com a president de la Generalitat quan la sentència que el condemna encara no és ferma.

La notificació inclou els vots particulars dels sis vocals contraris a la decisió de la JEC que argumenten que l'àrbitre electoral no és competent per decidir sobre la inhabilitació de Torra. Fonts de presidència han explicat que ara els advocats de la Generalitat estudien el text i que "en les properes hores" es presentarà el recurs amb la petició de mesures cautelaríssimes tant a la JEC com a la Junta Electoral Provincial.

El President de la Generalitat també ha recordat la votació del ple extraordinari del Parlament de dissabte passat on va ser confirmat com a diputat i com a cap de l'executiu amb els vots a favor del bloc independentista i l'abstenció de Catalunya En Comú Podem.