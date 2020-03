Els Mossos creen una unitat d'agressions sexuals després de disparar-se un 50%

Els Mossos d'Esquadra han presentat avui la nova Unitat Central d'Agressions Sexuals, una àrea especialitzada i centrada en les víctimes que han creat després que aquest tipus de delictes es disparessin a Catalunya un 50 % l'any passat amb relació a 2015.

Aquesta unitat, integrada per una trentena de persones de diferents perfils, prioritzarà la prevenció, la investigació i l'atenció de les víctimes des d'una visió "victimocentrista" amb un enfocament "diferent".

És, a més, fruit de la "revisió" del model que s'ha seguit fins ara, de manera que estarà integrada en la Unitat d'Investigació Criminal però tindrà una estructura diferent a l'actual i a les unitats d'atenció a les víctimes per donar més "confiança, comfortabilitat i seguretat" a les persones agredides.

Així ho ha explicat als mitjans el comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, que ha matisat que es tracta de canviar la manera de treballar per tenir en compte "les situacions personals que viu la víctima".

"Cal que la víctima estigui present al centre de tot el procediment i que no siguin només paraules buides de contingut", ha insistit, per la seva banda, el comissari Rafel Comes, cap de la Comissaria General d'Investigació Criminal.

Comes ha subratllat la rellevància que els que pateixen agressions estiguin "ben ateses" i ha deixat clar que "l'abordatge de la víctima ha de prevaler per sobre de la denúncia", que pot fer-se amb posterioritat.

"El repte és majúscul, molt complex, però hem d'evitar segones i terceres victmizaciones", ha opinat.

El comissari ha dit també que la UCAS, en la que treballen fa dos anys, neix per "dissenyar un nou model d'investigació" amb el qual fer front a l'augment "preocupant" d'aquests delictes i se sustenta en la idea que "els investigadors s'han d'especialitzar molt més en agressions sexuals".

"Hem estandarditzar aquesta metodologia de treball a tot el territori i fer-ho en conjunt, coordinats amb els agents d'atenció a la víctima i amb formació continuada", ha recalcat.

La nova unitat estarà liderada per dues dones, la inspectora Ester Salcedo, especialitzada en violència masclista i fins ara responsable de la instrucció d'atestats a Barcelona, que serà l'encarregada executiva del projecte, i la sergenta Maria Kira Estrada, psicòloga i criminòloga centrada en anàlisi de conducta i delictes contra les persones, que exercirà de cap operativa.

Aquesta àrea policial ha estat presentada durant una jornada organitzada per Mossos i l'Institut Català de les Dones sobre delictes contra la llibertat sexual sota el lema "La culpa no és teva" que han inaugurat el conseller d'Interior, Miquel Buch, i la consellera de Presidència, Meritxell Budó.

Un esdeveniment en el qual s'ha donat a conèixer que les denúncies presentades a Catalunya per delictes sexuals van augmentar el 2019 en un 50% respecte a 2015, en el 40% dels casos l'agressió es va produir dins de el domicili, el 64% dels agressors és un conegut de la víctima i menys de la meitat de les dones denúncia dins de les vint hores següents.

Les xifres anunciades revelen també que hi ha hagut un increment "gradual" de les denúncies de delictes sexuals, que l'any passat es van situar en els 1.531 casos d'abusos i 967 agressions tot i que diversos estudis apunten que hi ha un 80% de 'xifres negres', és a dir, d'il·lícits d'aquesta tipologia que no es denuncien.

A més, en el 64% dels casos el criminal és un conegut de la víctima -parella, exparella, familiar o amic, entre d'altres-, mentre que en un 31% dels casos l'agressor és un desconegut.

La comissària Marta Fernández ha destacat que aquestes dades trenquen l'estereotip que les violacions solen produir-se de nit, a l'aire lliure, en zones solitàries, quan la víctima es troba sola i per una persona desconeguda.