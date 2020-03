Educació tanca l'Escola Feliu i Vegués de Badalona a causa del coronavirus

El Departament d'Educació ha decidit aquest dimarts tancar l'Escola Feliu i Vegués de Badalona, després que el Departament de Salut hagi demanat confinar 17 docents del centre educatiu a causa del coronavirus. Educació indica que aquesta xifra de docents confinats fa "molt difícil" mantenir la tasca educativa del centre amb normalitat, i és per això que s'ha pres la decisió de suspendre l'activitat d'aquesta escola durant 14 dies. El centre comptarà amb un servei de guarda per aquells pares que necessitin unes hores per organitzar-se. L'Escola Feliu i Vegués imparteix educació infantil i primària i escolaritza 388 alumnes.