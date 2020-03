Coronavirus: Un mes després, a Catalunya ja hi ha més de 500 morts i 10.000 infectats

En complir-se avui exactament un mes del primer cas diagnosticat a Catalunya, el coronavirus ja ha causat més de 500 morts i més de 10.000 infectats, segons la Generalitat, que preveu un escenari catastròfic, amb un pic màxim a finals d'abril i entre 7.600 i 13.000 morts.

Un informe del departament de Salut preveu dos escenaris del desenvolupament de la Covid-19 a Catalunya, el més optimista situa el pic el 24 d'abril amb 70.000 infectats i 7.600 morts, i el més pessimista anuncia aquesta punta el 28 d'abril amb 121.000 malalts i uns 13.000 morts.

Segons Salut, a favor de l'opció més optimista jugaria el fet d'haver posat en marxa les mesures de confinament deu dies abans que a Itàlia, el que tindria un efecte positiu en l'evolució de l'anomenada "corba" de casos.

Fonts del departament de Salut han explicat que aquestes prediccions es plantegen per preparar el sistema "per si de cas" però que el més pessimista "és un escenari de màxims".

Els pacients amb coronavirus ja ocupen un 76% dels llits d'Unitats de Cures Intensives (UCI) dels hospitals catalans, segons l'informe, encara que en alguns centres aquest percentatge supera el 90% i en altres fins i tot el 100%, com l'hospital Santa Tecla de Tarragona (Tarragonès).

El confinament ha servit, segons l'informe intern de la Generalitat, per disminuir les visites a urgències en un 50%, i també s'ha reduït l'ús dels centres d'atenció primària, passant de les més de 113.000 visites el dia 9 de març (dilluns abans del confinament) a les 48.400 el dia 23 (també dilluns, ja en la segona setmana de confinament).

El document explica que aquestes prediccions estan condicionades per l'evolució dels pròxims dies de la pandèmia a Catalunya.

Davant la magnitud d'aquesta tragèdia, el servei de salut de Catalunya busca ventiladors mecànics que li permetin ampliar les aproximadament mil places d'UCI habilitades i no descarta utilitzar els que es fan servir en veterinària, universitats i centres d'investigació.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha intervingut avui la residència assistida d'ancians Ballús de Valls (Alt Camp), que fins ara gestionava una entitat privada, "per la seva situació crítica" perquè un 50% dels professionals i 8 dels 59 interns estan contagiats de coronavirus.

Al marge del sistema sanitari, la situació dels geriàtrics és una de les qüestions més preocupants, perquè augmenta cada dia el nombre d'ancians morts. Avui tres interns de la residència Santa Oliva d'Olesa de Montserrat (Baix Llobregata) han mort i ja són 12 els residents d'aquest centre geriàtric morts.

El director mèdic de l'Hospital Clínic de Barcelona, Antoni Castells, ha confessat que "mai havia afrontat una crisi sanitària tan cruel", encara que ha indicat que encara no estan en una "situació límit", perquè estan "estirant com un xiclet" els recursos i instal·lacions.

L'Hospital de la Vall d'Hebron ha anunciat que només permetrà les visites als pacients que estiguin a punt de morir, com una mesura més per intentar aturar el coronavirus.

L'Ajuntament de Barcelona està "tancant l'operativa" per habilitar quatre pavellons com hospitals de campanya per ajudar els centres sanitaris de la ciutat que ho requereixin els propers dies.

Precisament avui ha entrat en funcionament el nou dispositiu d'allotjament per a persones vulnerables a la Fira de Barcelona, amb una capacitat inicial de 225 places que poden ampliar-se fins al miler.

La regidora de Salut de l'Ajuntament de Barcelona, Gemma Tarafa, ha explicat que aquest espai està pensat per a homes sense llar i que garanteix les condicions adequades de "seguretat, alimentació i higiene".

Per a les dones que viuen al carrer, el consistori ha habilitat un equipament exclusiu amb 72 places al carrer Dos de Maig.

Mentre que el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, Chakir el Homrani, ha donat positiu en la prova de coronavirus, la Unitat Militar d'Emergències (UME) ha arribat aquest dimecres a Badalona i l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) per dur a terme tasques de desinfecció a zones de risc, com l'entorn dels hospitals, residències d'avis i parades de transport públic.

La notícia positiva de la jornada és que la Generalitat disposarà a partir de divendres de 50.000 tests ràpids de diagnòstic adquirits per l'administració autonòmica, als quals se sumaran els que rebi des del Ministeri de Sanitat.

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha explicat aquests tests serviran per facilitar el treball dels professionals sanitaris català, el 75% del qual està centrat en la lluita contra el coronavirus.

El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) ha demanat la retirada de 16 vídeos de YouTube que promocionen tractaments no científics per curar la Covid-19 i que ja han tingut més de 340.000 visualitzacions.

Aquests vídeos proposen productes no aptes per a l'ús mèdic per combatre el coronavirus, banalitzen la pandèmia i qüestionen la necessitat de les mesures de protecció, com el distanciament social.

Les empreses funeràries de Catalunya han fet una crida "desesperada" perquè amb prou feines disposen d'equips de protecció individuals (EPI) per als seus treballadors i "és qüestió d'hores" que ja no puguin anar a recollir difunts davant la falta d'aquesta protecció elemental.