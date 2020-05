Sanitat diu que els "preocupen" les últimes dades de Catalunya i que si no es resol "el problema" s'haurà d'actuar

El coordinador del Centre d'Emergències i Alertes Sanitàries, Fernando Simón, ha reconegut la seva preocupació pel problema amb les dades de covid-19 de Catalunya "ahir i avui", després d'una evolució "molt bona" i ha detallat que el Ministeri de Sanitat està parlant amb les autoritats catalanes per aclarir què passa.

Simón ha assegurat avui divendres en roda de premsa que "no és intranscendent no saber què està passant a Catalunya" i, tot i que ha incidit que els problemes estan associats a una zona concreta, ha dit que podria passar a unes altres.

"Si no se soluciona aquest problema, caldrà tenir discussions a nivell més alt" entre les administracions central i autonòmica, ha advertit l'expert, per garantir la seguretat no només dels catalans sinó de tots els espanyols.

L'epidemiòleg ha explicat que aquesta comunitat, de la qual ahir no es van oferir les seves xifres per problemes de validació, "ha notificat més casos confirmats de dies previs". També ha comunicat 3 defuncions, que avui sí que ha inclòs en el seu còmput el Ministeri de Sanitat, el qual precisa que també ha informat de "més morts de dies previs", la data de defunció dels quals està "pendent d'assignació".

De fet, després d'haver validat les dades d'ahir, Catalunya comptabilitza un total de 6.656 morts, fet que suposa 635 més que les que figuraven en el balanç d'aquest dijous. Aquest recompte, no incorpora les dades de les funeràries que sí inclou la Generalitat en el seu informe, i que situa el total de morts per covid-19 en 11.766.

Preguntat sobre com Catalunya pot passar de fase tot i aquests problemes amb les dades, Simón ha explicat que les decisions sobre la desescalada es prenen en base a un informe molt detallat amb les dades que aporten les comunitats setmanalment els dilluns o els dimarts.

No ha pogut precisar quan va lliurar Catalunya aquestes dades -"si no recordo malament el dilluns a la tarda o dimarts -ha dit-"-, si bé ha garantit que "tots els dubtes van ser resolts, amb algun esforç, però tota la informació extra referent a dades va ser aportada correctament".

Tot i que Sanitat va assumir que "les dades d'ahir a la tarda" podien tenir un problema puntual, ja que "fins fa no gaire s'estava notificant bé", el responsable del Centre ha insistit que el d'avui divendres els han "preocupat molt", pel que estan en contacte amb les autoritats catalanes.

Salut diu que no ha detectat cap problema amb les dades d'una zona concreta



La Conselleria de Salut assegura que no hi ha cap zona de Catalunya que indiqui que l'evolució del coronavirus vagi a pitjor i de forma diferent a l'esperada, al contrari del que ha insinuat aquest divendres al migdia el Ministeri de Sanitat. A més, lamenta que en la reunió bilateral d'aquest dijous el ministeri no esmentés aquesta possible zona amb més casos. Les funeràries han reportat aquest divendres 43 noves morts per covid-19 en les darreres 24 hores, 23 més que en l'últim balanç. A banda, s'han detectat 778 nous casos positius testats (497 més) i ja en són 64.037. La xifra de casos possibles és de 216.269, que són 5.220 més.