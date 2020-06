El missatge d'esperança de la nena de 14 mesos que ha superat la Covid-19

Gina Bou, la mare de la bebè Noa, de 14 mesos, donada d'alta després de superar la Covid-19, ha explicat en declaracions a Efe la duresa de la seva experiència, a l'hora que ha agraït el tracte "humà" dels sanitaris i ha volgut enviar un missatge d'esperança als pares que pateixin la mateixa situació.

El cas de la petita Noa, que ja es troba amb els seus pares a la seva residència d'Amposta (Montsià), ha estat especialment complicat per la pneumopatia intersticial que pateix, una malaltia genètica que afecta els pulmons, i que va complicar la seva evolució per la Covid-19, que la va portar a estar ingressada tant a l'hospital Joan XXIII de Tarragona com a la UCI pediàtrica de la Vall d'Hebron de Barcelona.

Bou ha explicat que tot va començar el dijous anterior a l'estat d'alarma amb una tos que van identificar amb els problemes als pulmons genètics que pateix, encara que des que l'ambulància va arribar per primera vegada a casa van tractar a la nena de 14 mesos com a un possible positiu de coronavirus, que es confirmaria dies després.

La nena va ser portada a la Vall d'Hebron quan va empitjorar i es va veure afectat també el seu cor, un ingrés especialment angoixant per als pares de la petita, que no podien visitar-la i només saber d'ella per les informacions telefòniques de l'equip mèdic.

La mare ha patit al mateix temps símptomes del coronavirus, mentre que el pare creuen que també podria haver passat de forma asimptomàtica la Covid-19.

Han explicat que, després de dues setmanes a la Vall d'Hebron, la nena va millorar i els van convidar a estar presents en el trasllat a planta al Joan XXIII de Tarragona, una notícia a priori positiva però que van viure com agredolça perquè la nena tot just obria els ulls, estava molt prima i totalment immòbil.

"Només parpellejava", ha recordat la seva mare, que explica que no podia entendre que li diguessin els metges que estaven contents de la seva gran evolució quan la petita ni tan sols movia cames i braços.

Setmanes més tard, Noa va anar recuperant pes i mobilitat i ara fa gala del seu "fort caràcter", explica Bou, que aposta perquè aquest tret de la seva petita "guerrera" l'ha ajudat a ser "forta" i superar l'embat.

La feliç mare, satisfeta de poder estar ja, setmanes més tard, amb la seva filla a casa -que plora i crida amb ràbia durant l'entrevista- ha agraït "no només la professionalitat, sinó també el tracte humà" de l'equip mèdic, especialment necessari per als pares de la Noa donades les circumstàncies.

"Ho hem passat malament i lluny d'ella, però el tracte ens ha ajudat a no sentir-nos sols", ha dit.

"Vull enviar un missatge d'esperança a tots els que passin per alguna cosa així. Hi ha esperança. Tot sortirà bé", ha afegit.

Noa segueix fent visites esglaonades de seguiment que segueixen preocupant relativament els pares, ja que la mare explica que "cap metge assegura que no pugui tornar a agafar el virus".

Durant la pandèmia, a l'Hospital Infantil Vall d'Hebron han estat atesos un total de 29 menors amb Covid-19, dels quals 23 han requerit ingrés hospitalari (amb una mitjana d'ingrés d'onze dies), 12 amb suport respiratori i 7 ingressos a la Unitat de Cures Intensives Pediàtriques, quatre d'ells amb ventilació mecànica, i tots ells han tingut una bona evolució clínica.

L'Hospital Infantil Vall d'Hebron va crear una unitat específica d'atenció als pacients amb la Covid-19 que, segons han destacat fonts d'aquest hospital, ha permès oferir-los una atenció de qualitat i evitar brots intrahospitalaris que poguessin afectar altres pacients o els professionals que els atenien