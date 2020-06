Dos anys i mig de presó per Pablo Hasél per haver agredit el testimoni d'un judici

El jutjat penal 3 de Lleida ha condemnat a dos anys i mig de presó i a una multa de 2.400 euros el raper lleidatà Pablo Hasél per haver agredit un home que va declarar com a testimoni en un judici per una presumpta agressió d'un guàrdia urbà a un menor, en el qual l'agent va ser absolt. Segons el denunciant, Hasél, el 18 d'octubre de 2017, li va donar una puntada de peu i el va amenaçar mentre l'acusava de "fals testimoni" en el judici celebrat setmanes abans. En canvi, el raper va declarar que aquest home l'estava esperant i que se li va encarar. En aquesta última sentència, el jutjat penal 3 de Lleida el condemna concretament a 1 any i 9 mesos de presó i una multa de 2.160 euros per un delicte d'obstrucció a la justícia, a 9 mesos més de presó per un delicte d'amenaces i a una multa de 240 euros per un delicte lleu de maltractament d'obra en grau de temptativa.

Hasél ha qualificat els fets de "muntatge policial" i la vista de "judici-farsa". Creu que les tres sentències condemnatòries en deu dies no són "casualitat" i ho considera una "operació de l'Estat" per empresonar-lo com a "càstig" pel seu "compromís i lluita als carrers". Així, entén que és un "cap de turc" que utilitzen per "espantar" la resta.

Altres condemnes



El 8 de juny, el Tribunal Suprem va desestimar els recursos contra la sentència de l'Audiència Nacional que condemnava el raper Pablo Hasél a 9 mesos i un dia de presó per enaltiment del terrorisme amb l'agreujant de reincidència i per injúries i calúmnies a la corona i a les forces i cossos de seguretat de l'Estat. La Sala Penal li va imposar el 2018 una pena de dos anys i un dia de presó que la sala d'apel·lació va rebaixar a 9 mesos i un dia i que l'alt tribunal ha ratificat. Hasél va ser condemnat per incloure al seu perfil de les xarxes socials comentaris en forma de tuits on incorporava vídeos que, segons el tribunal, incitaven a la violència, comentaris "d'enaltiment del terrorisme" i "vexatoris" conta la monarquia i altres institucions espanyoles.

A banda de la pena de presó, el Suprem l'ha condemnat a multes de 5.040 euros pel delicte enaltiment del terrorisme, a 10.800 pel delicte d'injúries a la corona i utilització de la imatge del Rei i a 13.500 euros més per injúries i calúmnies contra les institucions de l'Estat.

A més, el 4 de juny el jutjat penal 1 de Lleida va comunicar a Hasél la condemna de sis mesos de presó per un delicte de lesions per haver agredit un periodista de TV3 durant una tancada a la UdL, el 2 de juny de 2016. Segons el jutge, va quedar provat que Hasél va empènyer, insultar i ruixar amb un líquid de neteja el periodista i per aquest motiu, a més de la pena de presó, l'obliga a indemnitzar la víctima amb 12.150 euros. El magistrat, però, descartava imposar a Hasél una ordre d'allunyament perquè entenia que no representava "ara" cap perill per a la víctima.

La sentència també condemnava per un delicte de coaccions Hasél i tres acusats més i imposava a cadascun d'ells una multa de 5.400 euros per haver impedit que els periodistes gravessin tapant-los les càmeres amb les mans o amb roba, insultant-los i impedint-los l'entrada al despatx.