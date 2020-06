Confinen vuit urbans de Lleida perquè un positiu de coronavirus els va escopir mentre el detenien

La Guàrdia Urbana de Lleida ha confirmat a l'ACN que vuit agents estan confinats a casa perquè un jove, positiu de coronavirus, els va escopir la nit de dilluns a dimarts mentre el detenien per una baralla. Segons ha avançat el diari Segre, el jove, de 21 anys, va donar positiu el 5 de juny. És per això que, segons ha explicat la Guàrdia Urbana, s'ha demanat al departament de Salut que es faci la prova PCR tant als agents afectats com també al detingut ja que, després de 17 dies del primer resultat positiu, podria haver passat ja la malaltia. El confinament dels vuit agents, tots destinats al torn de nit, ha obligat la Guàrdia Urbana a reestructurar els horaris i torns de la resta d'efectius per poder donar servei les 24 hores del dia.

El detingut s'hauria d'haver confinat a casa quan va donar positiu el 5 de juny i hauria d'haver seguit uns controls mèdics però no ho va fer. No se li van poder fer doncs les proves corresponents per poder fer un seguiment del seu estat de salut.

El jove està acusat d'un delicte de lesions per haver agredit un home durant una baralla al barri de la Mariola de Lleida i també de desobediència greu i d'atemptat a l'autoritat perquè va agredir i escopir els agents que el detenien.

Segons la Guàrdia Urbana, ara, el jove, que va quedar en llibertat amb càrrecs, hauria d'estar confinat a casa seva, tot i que recorden que la mesura és voluntària i de responsabilitat individual.

De moment, tot i que s'ha demanat, no s'han fet proves PCR ni als agents ni al detingut.