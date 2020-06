PDeCat rebutja la proposta dels presos però seguirà parlant amb la Crida

La direcció executiva del PDeCAT ha avalat avui divendres continuar amb les negociacions amb la Crida per tal d'arribar a un acord per a la reordenació de l'espai de JxCat, però ha rebutjat la proposta que els polítics presos havien posat damunt la taula en les últimes hores.

Així ho ha confirmat el portaveu del partit, Marc Solsona, en una roda de premsa telemàtica, en què ha afirmat que el partit "no pot compartir" la "literalitat" de l'acord que els ha presentat i menys "en aquest moment de les negociacions".

La proposta dels presos, impulsada pels exconsellers Josep Rull, Joaquim Forn, Jordi Turull i per l'exconseller Lluís Puig plantejava la creació d'una assemblea constituent de JxCat i que donaria sis mesos de marge al PDeCAT per decidir si es dissol o no.

Amb tot, Solsona ha reconegut que en el partit veuen marge per arribar a un acord amb la Crida, un acord que, com ha reiterat, ha d'estar supeditat a un "reconeixement mutu", i que espera que aquest acord no sigui només "una coalició per a guanyar les eleccions".

Ha asseverat que el PDeCAT no contempla "en cap cas" la seva dissolució com a partit ja que, segons ha dit, l'aval a l'equip negociador i al fet que continuïn les negociacions deixa clara la "voluntat d'existir" del PDeCAT com a formació.

Preguntat per si el PDeCAT estaria en condicions de concórrer a unes eleccions per separat, Solsona ha afirmat que "a dia d'avui estem preparats com a organització per poder concórrer a les eleccions, faltaria més".

No ha volgut avançar què passaria si no s'arriba a un acord amb la Crida per a la reordenació de JxCat perquè "no podem estar dibuixant escenaris que a dia d'avui no passen".

Aquest matí, la consellera de Presidència, Meritxell Budó, s'ha mostrat partidària que els diversos sectors de l'espai posconvergent "conflueixin" en JxCat, estructurats en un partit "sense vetos ni quotes".

En declaracions a TV3, la consellera de la Presidència i exalcaldessa de CiU al municipi de la Garriga (Vallès Oriental) s'ha posicionat a favor de la proposta realitzada pels presos del PDeCAT en les últimes hores, en el sentit d'integrar els diversos sectors postconvergents en un únic partit.