El Col·legi de Metges de Lleida diu que la corba de casos és «com la del març»

El president del Col·legi de Metges de Lleida, Ramon Mur, va assegurar que la corba de casos de coronavirus a Lleida és actualment «com la del març». En declaracions a RAC1, Mur va explicar que, en canvi, no hi ha tants casos greus perquè la mitjana d'edat dels infectats «és 15 anys inferior a la de fa tres mesos» i el 80% són asimptomàtics. Va afegir que la transmissió es concentra en aquesta gent jove i en l'entorn de la indústria càrnia i la de la fruita. Mur va apuntar que a Lleida es viu un «drama humanitari» i va criticar que havien alertat les administracions que això podria passar tenint en compte la situació dels temporers però «es va mirar cap a una altra banda».

Mur va assegurar que es va parlar amb el Departament de Salut ja des del maig i va lamentar que llavors no es va posar en marxa una coordinació ni dins de l'administració catalana ni entre diferents nivells de l'administració per abordar aquesta problemàtica. El metge va assegurar que «no es tractava de posar barreres» sinó de fer «un major esforç i coordinació per atendre les persones en l'origen». Va afegir que sí que hi ha casos en què consistoris, empreses i patronals estan fent «un esforç com mai» per allotjar aquestes persones en habitatges dignes. I és que Mur va apuntar que malgrat que s'intenti controlar que es compleixen les mesures en el lloc de treball, és difícil controlar què fan a fora.



«Han fet falta mediadors»

En aquest sentit, va assegurar que han faltat també mediadors per explicar la situació. «Tenen més gana i necessitat que por», va manifestar. Mur va apuntar que la solució passa per un treball coordinat entre totes les administracions i agents socials. «S'ha de fer un pacte social, intentar abordar situacions tan complexes de drama social, que són l'arrel del problema», va insistir.

A més, va afirmar que falten metges i va lamentar que alguns estan fent tasques administratives «que podrien fer altres professionals». Cal recordar que aquesta setmana Salut ha fet una crida als sanitaris de Catalunya perquè donin suport a la crisi de Lleida, ja que en fan falta.