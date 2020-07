El líders independentistes empresonats recorden que el tercer grau "no és llibertat"

Els líders independentistes presos han sortit aquest divendres de les seves presons per passar la primera nit a casa seva, després que la Generalitat els hagi concedit el tercer grau, un règim que, han recalcat, "no és llibertat".



El règim de semillibertat s'ha fet efectiu avui, de manera que els presos passaran tot el cap de setmana fora de la presó, ja que es tracta d'una mesura d'execució immediata que només pot ser suspesa o revocada per ordre judicial.



Al llarg de la jornada estaven previstos actes de rebuda als líders del procés que han hagut de ser redimensionats pel coronavirus, sobretot després que a mig matí el Govern anunciés noves restriccions a l'àrea metropolitana de Barcelona i a dues comarques lleidatanes, per frenar l'augment de contagis.



Estava previst que fossin actes discrets, no multitudinaris, per evitar aglomeracions en plena alarma pels rebrots de coronavirus, si bé en alguns casos s'han congregat centenars de persones per expressar el seu suport als presos independentistes.



El primer dels actes de benvinguda de format reduït ha tingut lloc aquest matí davant la seu d'Òmnium Cultural a Barcelona, on Jordi Cuixart, president de l'entitat, ha expressat la seva "alegria immensa" per "haver estat a la presó i seguir estant per defensar la democràcia i la llibertat ".



"Els únics que han de tenir por són ells, perquè nosaltres no renunciarem a seguir lluitant. La presó no serà mai un límit", ha afirmat.



ERC ha desconvocat els actes de benvinguda organitzats per aquesta tarda, "atenent a les recomanacions de la Generalitat per prevenir els contagis de la Covid-19", però en la pràctica sí que hi ha hagut rebudes al carrer.



Desenes de persones han acompanyat, amb pancartes i crits de suport, el president d'ERC, Oriol Junqueras, pels carrers de Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat), municipi de què va ser alcalde i on ha pogut abraçar el seu pare.



A Torroella de Montgrí (Baix Empordà), també s'han concentrat desenes de persones, amb estelades i cartells amb els lemes "Llibertat" i "Amnistia", per donar la benvinguda a l'exconsellera Dolors Bassa, que a primera hora del matí s'havia mostrat "molt agraïda" i "encantadíssima" amb la petició d'indult de la UGT.





Sentir-se tan estimada per totes i tots vosaltres és el millor regal i em fa infinitament feliç. Gràcies per ser-hi avui i sempre. Sempre endavant! pic.twitter.com/J3NvOnmbki — Dolors Bassa (@dolorsbassac) July 17, 2020

Per la seva banda, en declaracions a RAC1, l'exconseller Raül Romeva ha relativitzat aquest matí la transcendència del tercer grau: "És una sensació estranya perquè sabem que sortim, però és una falsa llibertat. Podrem estar el cap de setmana a casa però seguim complint la condemna. La situació canvia poc".A la tarda, Romeva ha estat rebut a l'Ajuntament de Sant Cugat de Vallès per la pròpia alcaldessa, Mireia Ingla.A Parets de Vallès (Vallès Oriental), desenes de persones han acompanyat l'arribada de l'exconseller Jordi Turull, que al matí, també a RAC1, havia advertit que el tercer grau "no és la llibertat", tot i que intentarà aprofitar-ho "al màxim".Una rebuda semblant ha tingut l'exconseller Josep Rull en tornar al seu municipi, Terrassa (Vallès Occidental).Per la seva banda, a l'expresidenta de Parlament Carme Forcadell l'esperava un acte de benvinguda a Sabadell (Vallès Occidental) que al final ha estat desconvocat per precaució davant la pandèmia de coronavirus.En un missatge difós a través de les xarxes socials, Forcadell ha recalcat: "El que ara tenim no és llibertat, avui no hem de celebrar absolutament res. Diuen que tenim semillibertat, però la llibertat és o no és, no és semi, i nosaltres no la tenim".