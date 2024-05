Si adoptes aquest hàbit, és possible que siguis molt més feliç

Mai t'has preguntat per què no ets tan feliç com esperaves? En primer lloc, és importantíssim no imposar-se com a objectiu últim a la vida assolir la felicitat plena. El millor és centrar-nos en els petits detalls de la nostra vida, a assaborir cada bon moment de què gaudim.

Tot i això, sí que podem fer alguna cosa per canviar la nostra rutina, adoptar un hàbit amb què és possible ser molt més feliç.

En un article publicat per la revista GQ, es recullen les paraules de John Kim, expert terapeuta, sobre una acció que ens hem d'aplicar al nostre dia a dia: baixar el ritme és un dels millors actes que podem adoptar per "créixer a nivell personal", però alhora també per assolir la felicitat.

Fer un descans durant el dia “ens permet cultivar un sentit més profund de l'autoconeixement i el mindfulness”, reflexionar des de les nostres emocions i experiències.

Ara bé, no és fàcil adoptar aquest enfocament si estem sobrepassats per la rutina, oi? Aleshores has de tenir en compte que cal començar per allò més petit: dedica diversos minuts al dia a la relaxació, ja sigui a través de la meditació o de senzills exercicis de respiració. A més, els especialistes reconeixen que cal reduir l'agenda i deixar forat únicament a allò que és estrictament necessari.