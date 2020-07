Madrenas obre la porta de JxCat al PDeCAT: «Són imprescindibles»

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha obert les portes del nou partit que impulsa l'expresident Carles Puigdemont al PDeCAT, formació en la qual ella milita, i ha dit que els seus companys postconvergents "no només són benvinguts, sinó que són imprescindibles" a JxCat.

En una entrevista amb Efe, Madrenas, una de les cares visibles de JxCat, s'ha mostrat convençuda que aquesta nova formació, en procés constituent fins al 3 d'octubre, podrà confeccionar llistes si les eleccions catalanes s'avancessin.

Una hipotètica convocatòria de comicis afectaria aquests dilatats terminis del congrés fundacional, però Madrenas considera que, si els "temps no casen", al JxCat no tindran cap problema per trobar "la fórmula que permeti escollir els candidats".

Quan se li planteja si ella estarà en una d'aquestes llistes, respon immediatament que actualment està bolcada en Girona, conscient que el principal partit de l'oposició a l'ajuntament, Guanyem, presenta dilluns una moció perquè es dediqui en exclusiva a la ciutat, i que el PSC s'ha posicionat també en una línia similar.

"Hi ha multitud de patriotes que han demostrat la seva estima pel país i que tenen un bagatge polític molt solvent", afegeix Madrenas en referir-se a la confecció de llistes.

L'alcaldessa de Girona reitera que la planificació se centra en aquest procés fundacional, que s'obre el 25 de juliol i es prolongarà més de dos mesos, però que trobarien una solució si s'avancen els comicis a Catalunya.

"Estem tan acostumats a treballar sota pressió, coaccions i dificultats que trobaríem la fórmula", assenyala l'alcaldessa, protagonista de la presentació del congrés al costat de la líder de JxCat a l'ajuntament de Barcelona, Elsa Artadi.

Marta Madrenas assegura que va ser "casualitat" que fossin dues dones les que es van encarregar d'aquell acte, tot i que creu que s'està entrant "en una fase de més feminització de la política, que es pot interpretar com a gestors públics més empàtics, que treballen millor en equip, amb menys ambicions personals i amb més sentit de servei".

Aquest model inclusiu l'aplica també a JxCat i fa una crida al PDeCAT i a la Crida, però també a tot aquell "que cregui que la independència no només és viable, sinó que és inevitable".

Davant possibles tensions amb els postconvergentes, Madrenas recorda que ella milita al PDeCAT i entén que els seus companys, "que són bona gent, bons gestors", han d'estar en la nova eina de Puigdemont, de manera que "no només són benvinguts, sinó que són imprescindibles", remarca.

Mentrestant, el treball d'alcaldessa l'ha portat a "patir" en el pla personal per una sèrie de crisis consecutives des que va resultar reelegida fa un any, com han estat les protestes per la sentència del procés, les conseqüències del temporal Gloria i, per últim i encara vigent, la pandèmia del coronavirus.

En aquests últims mesos, la Marta Madrenas l'ha afectat haver de treballar des de la "incertesa" i prendre decisions com la de precintar l'estàtua d'una lleona a la qual els visitants de Girona besen el cul, el que inicialment va provocar que "la gent rigués, encara que a les dues setmanes ja no ho feia ningú".

En aquestes circumstàncies adverses, Madrenas considera que l'oposició s'ha aplicat sense cap condescendència, "perquè, encara que sigui per casualitat, alguna cosa farà bé aquest govern", i apunta que "PSC i Guanyem estan treballant en bloc i units com si fossin un ".

L'alcaldessa esgrimeix que el seu partit va ser el més recolzat per la ciutadania en les eleccions i se li fa "estrany que es parli de respectar la democràcia i, alhora, de bloquejar el més votat".

Els últims atacs polítics li han arribat per la decisió de la Generalitat que el nou Hospital Trueta s'ubiqui a Salt i part a Girona, perquè Marta Madrenas apostava per una altra ubicació que pertanyia al cent per cent a la seva ciutat.

Madrenas s'alegra que hi hagi finalment resolució i de les contraprestacions obtingudes en forma d'instal·lacions sanitàries i participació en les decisions sobre l'antic edifici, mentre critica els partits de l'oposició perquè "sembla que s'alegrin" del veredicte de la Generalitat.

Amb les vacances a l'horitzó, el llibre que acaba de publicar Puigdemont, "M'explico: de la investidura a l'exili", serà una de les seves lectures, tot i que l'alcaldessa recorda el seu contacte permanent amb l'expresident i intueix que tindrà "poques sorpreses" en llegir-lo.