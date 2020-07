"O et comportes com una persona normal, o marxes per sempre del poble, o t'atens a les conseqüències"

Un jove de Prades (Baix Camp) ha denunciat als Mossos d'Esquadra les amenaces rebudes en una carta anònima d'un suposat grup de veïns per la seva condició d'homosexual i de drag-queen. Segons ha explicat la víctima, Isaac o Gala Rouge, al febrer i al juny ja va rebre dues cartes en què l'insultaven per la seva condició, però dimarts va rebre un tercer escrit en què li exigien que si no es comporta "com una persona normal", que marxi del poble o que s'atengui "a les conseqüències". En una publicació, el jove ha reivindicat que no canviarà, que no té "cap tipus de por" i que no pensa marxar del poble. L'alcaldessa, Lídia Bargas, s'ha reunit amb la víctima per expressar-li el seu suport i l'Ajuntament ha penjat la bandera LGTBI a la façana.

En un comunicat, l'Ajuntament ha manifestat la seva "repulsa" a qualsevol mena d'actitud discriminatòria, amenaçadora o actes d'odi envers el col·lectiu LGTBI en general. El consistori ha recordat que el dret a la lliure manifestació de la identitat sexual i expressió de gènere és un dret reconegut legalment a Catalunya mitjançant la Llei 11/2014, que de manera específica estableix com a sancionable qualsevol forma de discriminació, amenaces o agressions de la mena que sigui.



A més de la denúncia als Mossos d'Esquadra, que ja han obert una investigació per tal d'esclarir els fets, el cas també s'ha posat en coneixement de la Direcció General d'Igualtat, mitjançant la Xarxa de Servei d'Atenció Integral LGTBI de la comarca.

Concentració a Prades i diverses mostres de suport

L'Ajuntament ha convocat una concentració per aquest dijous a les set de la tarda a la plaça Major i als carrers adjacents per donar suport a la persona afectada i per rebutjar qualsevol actitud discriminatòria, amenaçadora o d'odi envers el col·lectiu LGTBI i a favor de la lliure manifestació de la identitat sexual i expressió de gènere.

Per la seva banda, l'Observatori contra l'homofòbia s'ha posat a disposició de la víctima i ha informat que ja treballa amb l'Ajuntament de Prades per facilitar-li l'acusació particular. L'entitat ha cridat a eradicar la "violència LGTBI-fòbica" i a "lluitar contra la impunitat".

Les mostres de suport també han arribat des d'altres institucions com el Consell Comarcal del Baix Camp, que ha penjat a l'edifici les dues banderes que identifiquen el col·lectiu LGTBI, i l'Ajuntament de Reus, que també ha rebutjat els fets i ha penjat un domàs amb els colors de l'arc de Sant Martí a la façana