Torra: «El meu deure com a president no és anar a fer fotos sense contingut»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha assegurat avui divendres que el seu deure com a president és "defensar els interessos dels catalans" estant a la banda d'entitats com les del Tercer Sector i no, ha dit, "fer-me fotografies sense sentit".

Torra ha fet aquesta declamació en la cloenda de l'acte de signatura de l'Acord per una Catalunya social, que al costat del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, han subscrit amb la Taula del Tercer Sector Social i la Confederació, que és l'associació empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya.

En una referència velada a la seva absència a la reunió de presidents autonòmics que se celebra avui divendres a La Rioja, Torra ha afirmat que "avui em plau especialment estar amb vosaltres, amb les entitats del Tercer Sector, amb la gent que més ha treballat per tots nosaltres".

Seguidament, el president català ha enumerat la resta d'actes agendats per avui divendres, en què té previst reunir-se amb responsables d'atenció primària i responsables d'hospitals, per afegir que aquestes són les actuacions que donen valor a la seva tasca com a president, ja que són les que "en realitat ajuden a les persones".