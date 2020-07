El TSJC autoritza a obrir fins més enllà de mitjanit els bars i restaurants de Figueres i Vilafant

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha decidit aquest divendres mantenir el tancament de discoteques i sales de festa, però alhora permetrà obrir fins més tard a bars i restaurants de les zones amb restriccions (entre elles Figueres i Vilafant), que fins ara havien de tancar a la mitjanit. Després d'escoltar els arguments de la Generalitat, el tribunal conclou que els locals de ball són de risc per la transmissió de la covid-19, però no hi ha motiu concret per limitar l'horari dels establiments de restauració. La patronal de l'oci nocturn Fecasarm ha lamentat la primera decisió i ha demanat a la Generalitat que faci un pla sectorial del Procicat per poder reobrir i que es plantegin mesures econòmiques de compensació.

Segons la interlocutòria de la secció segona de la sala contenciosa-administrativa, es manté el tancament de discoteques, sales de ball i sales de festa amb espectacles a tot Catalunya perquè tancar-les només als llocs amb restriccions podria generar moviments de població cap als locals oberts. En canvi, considera que obligar bars, restaurants, terrasses, guinguetes i bars musicals a tancar abans de les 12 de la nit als municipis amb restriccions de l'àrea de Barcelona, Alt Empordà, Segrià i Noguera no està prou justificat, perquè l'ampliació horària no incrementaria el risc, i es poden prendre mesures per evitar-ho. El tribunal també permetrà obrir fins més tard, a tot Catalunya, els salons de joc, casinos i bingos pel mateix motiu.

Per prendre la decisió, el TSJC s'ha basat en l'informe de l'Agència de Salut Pública aportat per la Generalitat, que indica que la mitjana d'edat dels positius detectats ha baixat notablement al juliol respecte el març, cosa que s'atribueix sobretot a l'oci nocturn.

Segons la Fecasarm, "amb aquesta decisió s'acaben les esperances del sector de les discoteques de poder sobreviure i de llarg serà el sector amb un índex més alt de destrucció de llocs de treball atès que, segons els càlculs, aquest tancament indiscriminat de tots els locals a Catalunya en temporada alta provocarà que només un 30% de les discoteques catalanes puguin sobreviure a la crisi econòmica i puguin arribar vives a final d'any, i gran part de les que hi arribin serà gràcies a disposar de doble llicència".

En paraules de David López, president de la Fecasarm, acaten però no comparteixen la decisió judicial de mantenir totes les discoteques de Catalunya tancades, ja que "amb aquesta decisió indiscriminada s'aboca al sector a la ruïna més absoluta i cal tenir en compte que en viuen més de 40.000 persones". "Fem una crida a l'administració i en especial al Procicat per tal de que aprovi quan abans el pla sectorial i d'aquesta manera es pugui flexibilitzar aquesta mesura restrictiva absoluta, complint les mesures sanitàries que s'imposin".

En paraules de Joaquim Boadas, secretari general i cap dels serveis jurídics de la Fecasarm, "la resolució judicial dictada avui converteix el sector de les discoteques catalanes en el sector més perjudicat econòmicament d'aquesta crisi sanitària". "Esperem que l'administració mogui fitxa quan abans millor i aprovi el pla sectorial a través del Procicat o bé un pla de rescat pel sector, ja que hi ha moltes famílies que en depenen".

Per la seva banda, el secretari general i portaveu Jurídic de Fecalon, Fernando Martínez, incideix que els 'botellons' i les festes il·legals no compleixen cap de les mesures incloses en el protocol presentat per aquesta federació, l'Associació de Sales de Concerts i el Gremi de Discoteques, i per contra, segueixen sense ser "reprimides" per les administració competents, tant municipals com de la Generalitat.

Fecalon discrepa de l'argumentació plantejada pel Departament de Salut quan es refereixen a "brots associats a locals d'oci (bars, discoteques i restaurants), si bé són únicament un 6% del total de brots notificats, inclouen el 21% del total des casos associats a brots". Des del sector de l'oci nocturn legal, es lamenta que s'hagi sembrat de nou un clima de desconfiança sobre la seva activitat en establir-lo com a causa principal dels rebrots.