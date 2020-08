Nissan dona per acabades les negociacions i espera que els sindicats «recapacitin»

La direcció de Nissan dona per acabades les negociacions amb els sindicats pel tancament de les plantes barcelonines, que afecta 2.525 treballadors, i va emplaçar la part social que «recapaciti» sobre l'última oferta de la companyia, que està «molt molt per sobre» del que marca la llei.

En una trobada virtual amb periodistes, el directiu triat per Nissan per liderar la negociació, Frank Torres, va afirmar que la possibilitat d'una pròrroga no està damunt la taula perquè la «distància» entre les parts «era tan gran que no tenia sentit prorrogar-la «i perquè la companyia ja havia arribat «a la seva posició de màxims».

El punt de discòrdia de la negociació, ha dit Torres, eren les indemnitzacions per als treballadors: «Les diferències eren insalvables», va resumir el directiu. «Tot i això, deixem l'oferta sobre la taula i el 4 d'agost és la data que hem donat perquè ens contesti la part social. Les negociacions estan acabades (...) Si la part social rebutja la proposta, l'empresa haurà de continuar amb els procediments que marca l'article 51», va sostenir Torres.

Divendres a la nit, Nissan va millorar la seva última oferta d'indemnitzacions per als treballadors, es va comprometre a mantenir l'activitat industrial fins al 31 de desembre de 2021, sempre que es reiniciï la producció a finals d'agost, després de la parada tècnica d'estiu, en els tres centres productius, a garantir l'ocupació «fins al 31 desembre de 2020» i a crear una comissió juntament amb els representants dels treballadors per explorar «fórmules per gestionar l'excedent de personal motivat per les baixes càrregues de feina sense mesures traumàtiques, al llarg de l'exercici 2021».

Frank Torres va avisar que en cas que no hi hagi acord i s'emprengui la via judicial, que estima que duraria entre un any i any i mig, les alternatives per reindustrialitzar la planta quedaran parades fins que finalitzi el mateix. En cas que hi hagi acord, va dir Torres, la multinacional automobilística està disposada a participar «activament» en la recerca d'alternatives per a la reindustrialització de la planta.