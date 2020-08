Catalunya és la segona comunitat de l'Estat on més es redueix el nombre d'afiliats dins el sector turístic

Catalunya és la segona comunitat de l'Estat on més s'ha reduït el nombre d'afiliats a la Seguretat Social dins el sector turístic. Segons dades publicades pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, el nombre de treballadors al territori va registrar un descens interanual del 16,1%, només superat per les Illes Balears (-27,2%). Al conjunt de l'Estat, el mes de juliol es va tancar amb 2.314.971 persones cotitzant dins el sector turístic, un 11,6% menys respecte el mateix període de l'exercici anterior a causa de la pandèmia. Durant l'últim any, els majors descensos s'han registrat a Catalunya, les Illes Balears, Andalusia, el País Valencià, Madrid i les Illes Canàries (els sis territoris representen el 82% de la caiguda interanual).

Malgrat tot, la xifra d'afiliats al juliol és un 4,5% superior en comparació al juny, mes en què va finalitzar l'estat d'alarma i es van començar a obrir progressivament les fronteres. Pel secretari d'estat de Turisme, Fernando Valdés, "les dades reflecteixen la recuperació gradual del sector turístic després de la pandèmia".

El creixement més destacat de l'afiliació entre juny i juliol el va registrar l'hostaleria, amb 94.944 altes, i la categoria "altres activitats turístiques", amb 5.641 nous treballadors. Les agències de viatge, en canvi, van perdre 486 afiliats.