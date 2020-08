Argimon demana un «esforç» per rebaixar la corba: «Hem retrocedit tres setmanes»

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha demanat a la ciutadania "un esforç per rebaixar la corba de manera sostinguda", abans que res limitant els contactes socials, ja que amb relació a la situació epidemiològica ha volgut ser "molt clar" i ha alertat: "Hem retrocedit tres setmanes".

Argimon ha comparegut aquest dijous en roda de premsa, com és habitual en les últimes setmanes, al costat del cap de la Unitat de Seguiment de la Covid-19 a Catalunya, Jacobo Mendioroz.

Ha demanat treballar col·lectivament per "arribar en les millors condicions als dies 14 i 15 de setembre, i més enllà", per això "és necessari rebaixar la corba (de contagis) i tots sabem quin és el remei: rebaixar la interacció social".

"O la rebaixem nosaltres o el que acabarà passant és que, quan tinguem la corba absolutament disparada, haurem de pensar en altres solucions", ha avisat tot seguit.

Argimon ha centrat la seva intervenció a alertar dels perills de la tornada de les vacances, cosa que previsiblement comportarà una major mobilitat de la ciutadania.

Per això, ha insistit en la necessitat que les empreses fomentin el teletreball, a més d'aplicar altres mesures com que l'accés als centres de treball sigui escalonat, extremar les mesures d'higiene, ventilar bé llocs tancats i posar especial atenció en espais comuns com cafeteries o vestidors.