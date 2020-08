Es modera l'alça de la COVID a Catalunya

Catalunya va registrar ahir 866 nous casos de covid tenint en compte totes les proves i es torna a situar per sota del miler de casos diaris. Amb aquests, el total ja suma 124.068 persones contagiades des que la covid va arribar a Catalunya, segons les dades del Departament de Salut. El nombre de pacients ingressats disminueix per segon dia consecutiu. Segons les darreres dades, Catalunya suma 662 persones ingressades, tres menys que en el balanç anterior, de les quals 136 a l'UCI dues menys.

Malgrat tot, en les darreres hores s'han notificat tretze noves defuncions, elevant el total de víctimes mortals a Catalunya fins a les 12.972. D'aquestes, 7.139 han mort en centres hospitalaris o sociosanitaris, 4.131 en residències, 823 en domicilis i 879 no es poden classificar per falta d'informació.

Segons les últimes dades del Departament de Salut, el risc de rebrot acumula dues setmanes consecutives a l'alça. Entre els dies 2 i 8 d'agost, aquest indicador se situava en 159,6 (per sobre de 100, el risc de rebrot es considera alt), mentre que durant la setmana del 9 al 15 d'agost va passar als 168,23 punts. Ara (setmana del 16 al 22 d'agost), se situa en 186,88.

Pel que fa a la taxa de reproducció del virus (Rt), es manté per sobre d'1, concretament a 1,12. Això vol dir que, de mitjana, una persona infectada pot transmetre el virus a 1,12 persones. Per frenar la propagació del virus s'hauria de situar per sota d'1. La darrera setmana s'han fet 87.901 proves PCR, de les quals un 8,26% han sigut positives. La mitjana d'edat dels casos positius és de 37,72 anys.