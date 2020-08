Els metges demanen evitar concentracions massives durant la Diada

El president de Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Padrós, va instar els partits i entitats a «evitar convocar concentracions i actes que puguin arribar a ser massius» per la Diada. En un missatge a Twitter, Padrós va assegurar que «les reivindicacions o celebracions aquest any han de ser diferents». «Ens hi juguem molt», va avisar, coincidint amb un dia en què es van notificar 1.459 nous casos de covid-19 confirmats per PCR. El risc de rebrot està en un nivell «molt alt» i ja ha superat el llindar del 200.

El cap de Medicina Preventiva de l'hospital Clínic, Antoni Trilla, va retuitejar el missatge de Padrós, avalant la seva petició d'evitar concentracions massives amb motiu de l'11 de setembre. Cal recordar que la Generalitat ha prohibit les concentracions de més de 10 persones a Catalunya.

Per part seva, el vicepresident i conseller d'Economia, Pere Aragonès, va defensar que és «imprescindible» que en els actes de celebració de la Diada de l'Onze de Setembre es faci «prevaldre el criteri sanitari». En declaracions des d'Altafulla, Aragonès va assenyalar que quan s'acosti la data de l'11-S «es podrà veure quines celebracions es poden fer» d'acord amb la situació epidemiològica. Malgrat això, el vicepresident va dir estar «convençut» que, com cada any, «la ciutadania expressarà el seu clam a favor de la independència», ja sigui «virtualment o presencialment». Aragonès també va fer una crida «a la responsabilitat de tothom» davant d'unes setmanes «difícils».



Mobilització virtual

L'ANC, Òmnium Cultural i l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) han ideat una mobilització presencial i virtual per a la Diada d'aquest any davant les restriccions sanitàries decretades pel coronavirus. Concretament, han fet una crida a concentrar-se el proper Onze de Setembre davant d'uns 100 «edificis de l'administració espanyola» a 60 punts de Catalunya com el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), les oficines de l'Agència Tributària i les seus de la Seguretat Social. L'objectiu és denunciar «la discriminació que pateix Catalunya i reivindicar la independència com a única via per poder disposar de totes les eines necessàries sortir de la crisi amb garanties», apunten els promotors.

El lema d'aquest any serà «El deure de construir un futur millor. El dret a ser independents», amb el propòsit de «demostrar que la independència és possible i més necessària que mai». Els independentistes es mobilitzaran físicament de forma descentralitzada en un total de 60 punts distribuïts per tot Catalunya per evitar desplaçaments col·lectius i aglomeracions. L'acte polític central se celebrarà a Barcelona, davant la seu de l'Agència Tributària.