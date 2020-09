L'ANC preveu reunir 48.000 persones en les concentracions de la Diada

L'Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) preveu congregar unes 48.000 persones en les concentracions de la Diada a tot el territori català, que estaran repartides en 107 punts de 82 municipis en plena pandèmia. Així ho van anunciar ahir en roda de premsa la presidenta de l'entitat, Elisenda Paluzie, la coordinadora de la comissió de mobilització, Sònia Urpí, i el coordinador de la comissió de comunicació, Adrià Alsina, en què van detallar que s'ha habilitat una pàgina web per inscriure's en les mobilitzacions.

Així, els aforaments -decidits per les territorials de l'ANC- variaran en funció dels municipis: des de les 12 persones que es concentraran a la plaça de l'església de Sant Climent a Taüll fins a les 1.700 a Badalona, mentre que l'aforament al centre de Barcelona serà de prop de 10.000 manifestants repartits en quatre punts.

«La idea que tenim és que hem d'exercir el dret de manifestació amb plenes garanties per a la salut pública», va explicar Paluzie, que va afegir que els últims dies, d'acord amb la situació sanitària, s'ha afegit el perimetratge, el límit d'aforament i el control d'accés mitjançant inscripció prèvia.

L'elecció dels punts de concentració s'ha centrat en edificis de l'Estat a Catalunya, com tresoreries de la Seguretat Social o delegacions d'Hisenda, així com altres proposats per les territorials, com per exemple una concentració als marges de la carretera N-II a diversos municipis del Maresme sense arribar a tallar la circulació.

Des de l'ANC van admetre que aquest any «hi haurà gent que haurà de quedar-se a casa» i van desaconsellar l'assistència a aquestes manifestacions a persones que pertanyin a col·lectius vulnerables.

L'entitat independentista va repartir a les seus sectorials i territorials un dossier amb indicacions perquè la manifestació sigui el més segura possible, com que es respecti un espai de quatre metres quadrats per manifestant, l'obligatorietat de l'ús de la mascareta, l'ús de gel hidroalcohòlic o que les concentracions es facin a carrers i avingudes amples.

Separació de dos metres

La presidenta de l'ANC va explicar que amb motiu de la crisi sanitària per la COVID-19, l'ANC ha previst que durant les mobilitzacions hi hagi «una persona cada quatre metres quadrats» i que només hi puguin assistir aquells que s'hagin inscrit prèviament. Al terra de cada punt de concentració es dibuixaran senyals per «garantir la distància de dos metres», i també algunes concentracions es faran amb cadires.