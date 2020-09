Ramon Tremosa substitueix Àngels Chacón al capdavant d'Empresa

L'exeurodiputat i economista Ramon Tremosa serà el nou conseller d'Empresa i Coneixement en substitució d'Àngels Chacón, a qui el president Quim Torra ha decidit rellevar del càrrec aquest dijous. Tremosa, que durant 10 anys va ser eurodiputat a Brussel·les i actualment exercia com a professor d'Economia a la UB, assumirà la cartera que té entre mans la recerca de noves companyies per reindustrialitzar la planta de Nissan a la Zona Franca, o els plans d'ajudes per a petites i mitjanes empreses i autònoms colpejats per la pandèmia. A més, també recaurà en ell la responsabilitat sobre Turisme, un dels sectors més afectats per la crisi, i Universitats.

Ramon Tremosa (1965) va ser durant 10 anys eurodiputat independent al Parlament Europeu per CiU i, posteriorment, el PDeCAT, adscrit al grup dels liberals (ALDE). A Brussel·les, Tremosa va especialitzar-se en les carteres econòmiques com a membre de la Comissió d'Economia i ponent dels informes sobre supervisió financera, el Banc Central Europeu o Competència. Aquestes tasques, i el fet que els liberals el nomenessin coordinador del grup a Economia, li van permetre mantenir contactes amb l'aleshores president del BCE, Mario Draghi, o l'actual vicepresidenta i comissària de Competència, Margrethe Vestager. També va treballar a Transports, en qüestions com el corredor mediterrani o el dèficit en infraestructures a Catalunya.

A Brussel·les, Tremosa va coincidir amb l'actual president d'ERC, Oriol Junqueras, i l'exconseller d'Acció Exterior, Raül Romeva, que aleshores militava a ICV. Tots tres van impulsar diverses iniciatives a la capital catalana per defensar l'ús del català a les institucions o el dret a decidir.

Malgrat que Tremosa va aconseguir ser el coordinador d'Economia dels liberals, durant la segona legislatura les relacions amb el seu grup parlamentari es van tensar per la incorporació de Ciutadans, el gir independentista del PDeCAT i l'actitud del líder d'ALDE, Guy Verhofstadt, amb el procés independentista català.

De fet, el partit liberal va acabar expulsant el PDeCAT de la formació l'octubre del 2018, al·legant incompatibilitats pel seu paper en el cas de corrupció del 3%. Tremosa, per això, mai va quedar fora del grup parlamentari. En les últimes eleccions a l'Eurocambra, l'any passat, ja no es va presentar. Els eurodiputats de Junts, encapçalats per Carles Puigdemont, no han aconseguit l'encaix en cap grup parlamentari.

Tremosa va anar sisè a les llistes de JxCat a les eleccions al Congrés de l'abril del 2019, però no va aconseguir escó. L'economista va assegurar que no repetiria en els comicis de la tardor, i va tornar a treballar com a professor a la universitat, tasca que ja havia fet abans de començar en política. Actualment, treballava com docent a la UB i també era un analista econòmic habitual d'algunes tertúlies.

Tremosa ha escrit diversos llibres, entre ells alguns sobre els seus anys d'experiència a Brussel·les i política econòmica com 'L'Europa que han fet fracassar', 'Dues europes' o 'Què fan els bancs centrals'. L'assessor de Tremosa durant gairebé tota la seva etapa a Brussel·les, Aleix Sarri, és l'actual mà dreta de Puigdemont a Brussel·les i va ser cap de política internacional del president Quim Torra.