Torra es blinda, expulsa el PDeCAT del Govern i allunya les eleccions

Fa nou mesos Quim Torra va donar la legislatura per esgotada i va anunciar eleccions imminents; ahir, va remodelar el Govern per fortificar-lo, deixant clar que pensa allargar el seu mandat fins que el Tribunal Suprem decideixi si l'inhabilita. Davant la mirada atònita d'ERC, soci de JxCat a la Generalitat, el president català va aprofitar la maniobra per expulsar de l'executiu el PDeCAT, el partit que intenta subsistir després d'una opa hostil de Carles Puigdemont que l'està deixant gairebé sense càrrecs de primer nivell.

Torra va introduir per sorpresa tres canvis en el seu equip. La consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga -inèdita excepte per alguna polèmica lingüística pel castellà a TV-3-, serà substituïda per l'exdiputada de CiU i Junts pel Sí Àngels Ponsa. El titular d'Interior, Miquel Buch, en el punt de mira del president des de l'actuació dels Mossos en els disturbis independentistes de la tardor, deixa el seu lloc a l'advocat Miquel Sàmper.

Però el moviment més rellevant es va produir al Departament d'Empresa i Coneixement. Torra va destituir Àngels Chacón, darrera supervivent del PDeCAT al Govern, per col·locar l'exeurodiputat Ramon Tremosa. Aquest partit va reaccionar amb indignació, i va qualificar de «purga política» el relleu de la fins ahir consellera. Chacón és la principal aspirant a convertir-se en candidata el PDeCAT a la Generalitat si finalment s'enfronta a les urnes a la nova formació de Puigdemont.



El PDeCAT, sense aparador

Però el PDeCAT s'ha quedat ara sense el seu principal aparador per als propers mesos. «Tots sou conscients de les circumstàncies que han portat el president a prendre aquesta decisió», va respondre Chacón a la seva «abrupta» destitució en una carta al seu equip a Empresa. Buch també va deixar algun retret, i va recordar la «falta de trajectòria política» de Torra.

Les lectures de la crisi són múltiples. La versió oficial insisteix que el president vol «reforçar» el Govern «davant la incertesa sobre l'evolució de la covid-19 i davant la certesa de la crisi econòmica i social». Però la realitat és polièdrica. Al marge de la disputa al món postconvergent, tot apunta que el president ha canviat d'idea i ara pensa a allargar el seu mandat tot el possible.



Decisió clau el 17 de setembre

Previsiblement no serà molt de temps, perquè el Tribunal Suprem decidirà el 17 de setembre sobre la seva inhabilitació; el propi Torra es dona per destituït. S'albira a partir de llavors a l'horitzó un panorama de nou enrevessat, amb JxCat pressionant ERC -via president del Parlament, Roger Torrent- perquè no acati la decisió. És l'escenari ideal per a Puigdemont: «confrontació» oberta amb l'Estat i oportunitat d'endossar al seu soci -i rival pels vots independentistes- un presumpte col·laboracionisme amb l'enemic. Ara mateix, el més probable és que les eleccions catalanes no se celebrin fins entrat l'any que ve.

Torra va comunicar dimecres els canvis a Puigdemont, informa Fidel Masreal. I ahir es va desplaçar a la presó de Lledoners per comentar-los amb Jordi Sànchez i Joaquim Forn. També va oferir al vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, la possibilitat de fer algun canvi en els departaments d'ERC, però no va voler.



ERC discrepa fora de micro

Els republicans van guardar les formes i van deixar les discrepàncies per a les reflexions fora de micro. Així, oficialment no es va passar del «ple respecte» a la potestat de Torra de dur a terme canvis, i poc més. El pensament transversal a la seu del carrer de Calàbria, amb tot, és que, «com era d'esperar», apunta un eminent republicà, «l'embolic descomunal» -o «aldarull», segons un altre membre d'Esquerra- en el qual viu «la postconvergencia» ha acabat «afectant el Govern».

En aquesta línia s'inscriu també allò assegurat per Gabriel Rufián, l'únic dirigent d'ERC que públicament va assenyalar la batalla entre Puigdemont i el PDeCAT. «És contraproduent traslladar la guerra civil interna que es pugui tenir a Convergència, es digui com es digui, a la primera institució del país» va dir.

Fonts d'ERC també van donar una altra interpretació a la crisi de Govern: la de blindar la part posconvergent de l'executiu de cara a la presidència en funcions de Pere Aragonès. «L'únic programa polític que tenen, perquè Puigdemont no tornarà i no volen seure a negociar una solució política, és el de desgastar ERC», va apuntar una veu del partit que va demanar mantenir-se en l'anonimat. Perquè ningú dubta que la propera estació d'aquesta accidentada legislatura és la gestió de la destitució de Torra.