Les infermeres d'atenció primària veuen insuficients els recursos per donar suport als centres escolars

L'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya ha avisat que la dotació pressupostària destinada als CAP per donar suport als centres escolars de cada territori és insuficient. Les infermeres d'atenció primària, subratllen, tenen una important responsabilitat a l'escola, són conegudes per l'equip educatiu i coneixen la salut dels alumnes, a més dels circuits de l'atenció sanitària en relació a la covid-19. "Ara és el moment d'enfortir la figura de la infermera d'Atenció Primària de Salut i Escola dotant els CAP dels recursos necessaris per donar la millor atenció possible a la comunitat educativa", alerten, i demanen un pressupost "realista" i que es dimensioni la càrrega assistencial de la comunitat educativa.