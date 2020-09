Salut ultima un protocol "més flexible" per permetre les visites i sortides a les residències

El Departament de Salut ultima un protocol per fer "més flexible" la normativa en quant a visites i sortides a les residències. El director estratègic d'Atenció Primària, Rafa Ruiz, ha reconegut a TV3 que calia "afinar" aquesta qüestió i que publicaran el nou protocol a finals de setmana o principis de la següent. Les noves directrius establiran que es tindrà més en compte la situació epidemiològica de la residència i no tant la de l'entorn on es troba, tot i que també s'haurà d'avaluar. La idea és que els familiars puguin veure els residents un mínim d'un cop per setmana. Actualment, el 95% de les residències estan en situació verda o taronja. "Això vol dir que tenen el virus controlat", ha afirmat Ruiz.

"La nostra proposta està en que les visites i sortides dels residents a casa seva o a l'exterior a fer un passeig sigui molt més flexible", ha manifestat Ruiz. Tenint en compte que la gran majoria es troba en situació verda o taronja, ha explicat que l'objectiu és que aquest 95% pugui rebre visites i que els residents també puguin fer sortides al carrer.

La proposta passa per "tenir més compte la situació de la residència i no tant en compte la de la comunitat". Tot i això, ha apuntat que si la situació epidemiològica de l'entorn és molt dolenta i hi ha un "risc excessiu" s'actuarà en conseqüència en el territori en concret. "Però per norma general la situació de la residència serà la que marcarà la situació de fer les visites", ha insistit.

Ruiz ha afegit que això permetrà recuperar "un ritme de visites" però no el que hi havia abans de la pandèmia perquè la situació "és molt anòmala". Així, s'hauran de mantenir certes limitacions segons els espais disponibles per evitar acumulació de familiars als centres. La idea és que com a mínim hi pugui haver una visita a la setmana. "Si es pot ampliar perfecte", ha manifestat.



0,6% dels residents amb covid

Dels 53.000 avis que viuen en residències a Catalunya, el 0,6% està actualment afectat de covid. "Això són menys de 300", ha explicat Ruiz. Aquesta situació és la que ha fet al Departament de Salut "plantejar flexibilitzar" el règim de visites. Si la situació canvia, es faran les excepcions que calguin o passes enrere.

Ruiz ha reconegut que durant moltes setmanes s'ha prioritzant "la part més clínica" i que potser s'ha deixat de banda altres aspectes, com els afectius i socials. Tot i això, ha defensat que en tot moment s'ha actuat seguint l'evidència científica i pel benestar dels residents. "En època de pandèmia ens hem centrat més en la malaltia", ha assegurat.

Des del Departament de Salut han rebut demandes per la gestió feta i Ruiz ha explicat que els serveis jurídics hi treballen. Ha afirmat que algunes d'elles ja han estat arxivades. "Seguirem insistint que tot el que es va fer és el que en aquell moment l'evidència científica marcava i el que entre tots plegats vam considerar que era la prioritat, salvar vides, ara no estem en aquella situació, anirem flexibilitzant", ha declarat.

D'altra banda, ha explicat que aquesta setmana s'han començat a fer PCR als treballadors de les residències i que es treballa per determinar el llindar a partir del qual es faran periòdicament i amb quina periodicitat. A més, està previst fer un estudi serològic tant als residents com als treballadors "quan la situació epidemiològica ho permeti".

Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus