Torra s'acull al seu dret a no declarar davant del TSJC

-El president de la Generalitat, Quim Torra, s'ha acollit aquest dimecres al seu dret a no declarar davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en la seva segona causa per desobediència per no retirar una pancarta del Palau de la Generalitat ara fa un any. Torra ha fet una intervenció molt breu però s'ha negat a respondre a les parts. La compareixença ha durat 3 minuts, segons ha informat el TSJC. El president ha arribat al Palau de Justícia acompanyat pel vicepresident del Govern, Pere Aragonès; la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, i representants de JxCat, ERC, la CUP i entitats independentistes.