Puigdemont afirma que l'independentisme ha acordat una resposta institucional a una possible inhabilitació de Torra

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha afirmat aquest dilluns que s'ha arribat a un acord dins de l'"independentisme institucional" per donar resposta des de les institucions a una possible inhabilitació del president de la Generalitat, Quim Torra .

En declaracions a Ràdio 4, Puigdemont ha afirmat que la "concreció" de l'acord per a la resposta demanava "tenir clar quin és el marge jurídic" per fer front a la inhabilitació: "la voluntat d'acord estava", ha assegurat.

"Fins on jo sé, s'ha parlat amb molta cordialitat, amb moltes ganes d'arribar a acords. Hem identificat els punts que no teníem clars, s'han resolt, i per tant estic content que l'independentisme institucional trobi una resposta institucional a una presumible inhabilitació de Torra, a una demolició de la presidència de la Generalitat", ha resumit.

Aquest dilluns s'espera que el Tribunal Suprem (TS) confirmi la condemna a un any i mig d'inhabilitació a Torra.

D'altra banda, ha denunciat que s'hagi "jugat políticament" amb la data en la qual el Tribunal Suprem (TS) publicarà la sentència: "la Justícia espanyola ha parlat amb l'Executiu de quina data podrien treure la sentència", ha assegurat.

"Sabem que s'ha jugat amb la data amb un acte en el qual el rei havia de venir i finalment no ha vingut perquè s'havia de publicar la sentència. Després els jutges decideixen no publicar la sentència per especular i jugar una mica a el joc del gat i el ratolí amb el Govern espanyol. Això és bastant vergonyós", ha reblat l'expresident.