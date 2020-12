Dolors Bassa: "Tornem a la gran repressió"

Dolors Bassa ha fet públic un vídeo a les xarxes socials poc abans de tornar a entrar a la presó de Puig de les Basses de Figueres, després que el Tribunal Suprem li hagi revocat ara el tercer grau igual que a la resta de presos del procés sobiranista català. "Ens tornen a tancar a la presó, ens tornen a engarjolar. No per esperat és menys dolorós.



Però malgrat tot, tot i que hem passat un temps de bri d'aire fresc més llarg que els companys que estan a Lledoners, ara tornem a la gran repressió. Les conviccions són les mateixes, continuem amb les conviccions fermes. Perquè malgrat els forrellats, els murs i els panys de seguretat, les nostres ànsies de llibertat col·lectiva no s'acaben", afirma l'exconsellera de Treball.





Ens tornen a tancar però continuem i continuarem amb les conviccions fermes pic.twitter.com/2BCsvcodkD — Dolors Bassa (@dolorsbassac) December 4, 2020