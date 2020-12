El Suprem anul·la el tercer grau dels nou presos independentistes per considerar-lo «prematur»

El Suprem ha revocat el tercer grau concedit per la Generalitat als nou condemnats a presó pel procés per considerar-lo prematur, i tampoc podran gaudir del règim flexible que els permetia l'article 100.2 del reglament penitenciari per no estar connectat amb la reinserció.

Els magistrats que van jutjar els líders independentistes han dictat 9 actuacions de contingut similar -un per pres-, en els quals s'estimen els recursos de la Fiscalia contra el tercer grau i contra l'aplicació de l'article 100.2 que es va concedir als presos abans d'atorgar-los el règim de semillibertat.

Entenen que cal que transcorri un període de temps major per avaluar adequadament l'evolució de l'intern i el tractament penitenciari, més quan es tracta de condemnes elevades (de 9 a 13 anys de presó) de les quals cap n'ha complert la meitat, i la majoria ni tan sols una quarta part.

Així, hauran de continuar en segon grau, ja que també els han denegat la semillibertat del 100.2, amb els mateixos arguments que va donar respecte a l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell -a qui ja va revocar aquest règim el passat juliol- per "la falta de connexió" d'un programa de tractament d'aquest tipus amb un procés de reinserció dels delictes comesos.

Expliquen que la concessió del tercer grau a un intern que no hagi complert la quarta part de la condemna (tots ells excepte Jordi Cuixart, Jordi Sànchez i Joaquim Forn, que tampoc han complert la meitat) és excepcional i exigeix "una justificació reforçada".

Per això, la Sala carrega durament contra l'administració penitenciària catalana per decisions que s'allunyen de l'adequat compliment de les seves funcions en destacar que "no pot distanciar-se dels principis i garanties que informen de l'execució de les penes de presó imposades pels tribunals", perquè "el seu acatament de la legalitat no s'ha de fer dependre del seu grau d'identificació o desacord amb l'argumentació jurídica" de la condemna.

"En cas contrari, es subverteix el paper que la llei reserva als òrgans administratius que, d'aquesta manera, es converteixen en una extravagant tercera instància que s'arroga la tasca de fer més justa la decisió emanada dels jutges i tribunals constitucionalment cridats a l'exercici de la funció jurisdiccional", afegeixen els magistrats.

Per tant, "els òrgans de l'administració penitenciària no poden buidar la resposta penal proclamada per un tribunal de justícia, sotmetent la seva sentència a una relectura que disfressa un tractament penitenciari privilegiat i improcedent".

Així mateix, recorden que "cap dels acusats ha estat condemnat per perseguir la independència de Catalunya" i que "ningú compleix condemna en un centre penitenciari per les seves idees polítiques", de manera que asseguren que "erra la jutjadora d'instància en deixar entreveure que l'estimació del recurs del ministeri fiscal implicaria exigir a l'intern que modifiqués la seva ideologia".

"La sentència no condemna dissidents polítics, no condemna líders independentistes", sinó "els que van dinamitar les bases de la convivència promovent un alçament tumultuari amb l'objecte de demostrar que les resolucions del Tribunal Constitucional i dels jutges radicats a Catalunya ja no eren executables".

Com Junqueras, que "no va ser condemnat per la seva ideologia independentista", sinó per sedició i malversació en base a fets declarats provats en un "judici històric", precisen.

Per això, subratllen que "no es pretén que l'intern 'renegui de les seves conviccions polítiques', senzillament perquè aquestes són alienes a la seva condemna", i sostenir això "suposa aferrar-se a una línia argumental equivocada, que no té res a veure amb el significat de l'acompliment d'una pena privativa de llibertat en una societat democràtica".

La Sala proclama que "la llibertat ideològica de qualsevol intern ha de romandre intacta i no pot ser erosionada durant el temps de compliment", ja que "el nostre sistema penitenciari no autoritza intromissions en l'espai ideològic dels reclusos".

I, prenent com a exemple l'exlíder de l'ANC Jordi Sànchez, assenyala que "no pot veure agreujat el seu estatut jurídic per la seva identificació amb un projecte independentista de ruptura".

En paral·lel a la revocació del tercer grau, la Sala anul·la també el règim de semillibertat de l'article 100.2 del Reglament penitenciari en explicar que no s'ha apreciat "cap vinculació" amb el procés de reinserció social d'aquests penats, fet que "fa injustificable un règim de semillibertat".

"La Sala no posa en dubte el bon comportament de l'intern, la seva actitud plenament col·laborada amb l'equip i la seva implicació respecte a la correcta assistència, rendiment i actitud de les diferents activitats", com "tampoc la seva trajectòria acadèmica i professional prèvia" als fets que es van jutjar.

Però precisa que "res d'això permet salvar aquesta absència absoluta d'enllaç entre el programa que es proposa i el procés de reinserció social del penat, que no pot ser aliè als delictes comesos".