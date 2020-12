Ciutadans aporta a la Fiscalia correus de Laura Borràs «eludint la legalitat»

El líder i candidat de Cs a Catalunya, Carlos Carrizosa, ha remès a la Fiscalia diversos correus que, segons ell, acreditarien la presumpta voluntat de la candidata de Junts, Laura Borràs, d´«eludir la legalitat» en l´adjudicació irregular de contractes quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes.

En l´escrit al ministeri públic distribuït avui dilluns als mitjans, apareix el contingut d´almenys dos correus electrònics als quals hauria tingut accés Ciutadans i dels quals es deriva, segons la formació taronja, que Borràs «maniobrava» i «pressionava» perquè es donés l´«ok» a diverses factures en favor d´Isaías Herrero Florensa.

Borràs va ser precisament citada com a investigada al Tribunal Suprem per presumptes il·legalitats en l´adjudicació de contractes a Herrero Florensa per valor de 259.863 euros.

La causa inclou delictes com prevaricació, frau a l´administració, malversació de cabals públics i falsedat documental.

Els correus que vol aportar al judici Ciutadans són intercanvis entre Borràs i personal de telecomunicacions del Centre de Telecomunicacions i Tecnologia de la Informació (CTTI) de la Generalitat, competents per aprovar o rebutjar un pagament i al si del qual s´haurien d´haver resolt els serveis pels quals la diputada independentista va contractar el seu «amic», denuncia Carrizosa.

«Aquest tema ha de quedar resolt perquè ja no pot esperar més» o «si la intervenció necessita que jo hi estigui d´acord perquè es paguin els costos incorreguts, doncs hi estic d´acord. Tot i que no sigui seguint el camí habitual», diu Borràs en un missatge.

En un altre missatge, demana «sensibilitat» i «responsabilitat» a l´hora de pagar «a qui ja ha fet una feina», després de reconèixer que el procés no va tenir la llum verda dels responsables.

«Nosaltres podem comentar-ho tot i fer-ho tot com s´estableixi, però aquest tema ha de quedar resolt perquè no pot esperar més i estem fent un greuge a un tercer que ha fet una feina i la factura ja està en intervenció», afegeix.

Segons Carrizosa, aquests correus electrònics «constitueixen proves i indicis més que suficients dels possibles il·lícits criminals de prevaricació, malversació, frau administratiu, i falsedat documental que s´apunten en els fets anteriors».

En la documentació remesa a la Fiscalia també hi figuren còpies de les factures que situen en 20.000 euros l´import dels serveis que havia prestat el seu amic, una cosa que representa «un sobrecost», segons ha dit Carrizosa, perquè altres serveis «assimilables» es feien per un muntant proper als 2.000 euros.