El fiscal avala la intervenció telefònica de Madí i Vendrell en l’operació Volhov

La Fiscalia avala les intervencions dels telèfons de David Madí, exdirigent de CDC, i Xavier Vendrell, exconseller d´ERC, efectuades en el si de la investigació sobre l´operació Volhov de presumpte desviament de fons públics per al procés . En la seva impugnació als recursos presentats per alguns imputats davant l´Audiència de Barcelona, ?el ministeri públic destaca que les actuacions que donen suport aquesta mesura estan «prou motivats» i no hi ha arguments per anul·lar-, alhora que al·lega que el jutge instructor de la causa, Joaquín Aguirre, va adoptar aquesta mesura davant la «greu naturalesa» dels delictes perseguits.

Diversos imputats van presentar recursos contra de la decisió del togat d´ordenar la punxada dels telèfons de Madí i Vendrell, les converses van ser claus per a la seva detenció el passat 28 d´octubre per part de la Guàrdia Civil i les d´altres 19 persones, així com la pràctica d´una trentena d´entrades i registres.

L´escrit del fiscal precisa que el ministeri públic «podrà o no estar d´acord amb la direcció de la investigació penal», però, recalca, en les actuacions que ordenaven les intervencions el jutge exposa les raons que el condueixen a la seva adopció. L´acusació pública concreta que els delictes que s´investiguen són greus, de manera que la mesura és «necessària per determinar les persones implicades».