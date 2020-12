Puigdemont llança un pla per a aconseguir la independència per «desbordament»

L'expresident Carles Puigdemont, durant l'acte del Consell per la República a Brussel·les, el 19 de desembre de 2020 | Consell per la República

L'expresident Carles Puigdemont ha presentat aquest dissabte un nou pla estratègic per descongelar la declaració unilateral d'independència aprovada pel Parlament el 27 d'octubre de 2017, un full de ruta que recepta "confrontació", via unilateral i "mobilització massiva" per a "desbordar" l'Estat.

A tan sols tres dies de la convocatòria automàtica d'eleccions per al proper 14 de febrer, Puigdemont ha llançat aquesta proposta estratègica en l'acte fundacional de l'Assemblea de Representants independentistes, una de les estructures -al costat del Consell per la República, que ell presideix -paral·leles a la Generalitat autonòmica ideades per JxCat i ERC al principi de la legislatura.

Assumpció Laïlla, diputada de Demòcrates de Catalunya integrada al grup d'ERC al Parlament, ha estat nomenada presidenta d'aquesta Assemblea de Representants, celebrada en una doble seu, al Palau de la Generalitat i el Press Club de Brussel·les, i a la qual estaven convidats tots els diputats independentistes a Catalunya.

En un reflex de la divisió interna en l'independentisme, l'assemblea només ha reunit 37 dels 70 diputats possibles: ERC ha renunciat a anar-hi per considerar-ho un acte "partidista" de JxCat, mentre que la CUP hi ha enviat Carles Riera com a "observador".

Aquestes són les claus del document "Preparem-nos", de 55 pàgines, presentat per Puigdemont:



"INICI DEL PROCÉS FORMAL D'INDEPENDÈNCIA"

Després del referèndum unilateral de l'1-O i la declaració d'independència del 27 d'octubre de 2017, que va donar pas a tres anys de resistència davant la "repressió", el document proposa reprendre aquest punt i "preparar-se per disputar el poder a un Estat espanyol" que ha "renunciat a resoldre democràticament el problema català".

Els fets d'octubre de 2017, segons el text, "marquen l'inici del procés formal d'independència", perquè es considera que l'1-O té "validesa i legitimitat" i "només un referèndum acordat podria substituir el mandat polític" d'aquesta votació.

Contràriament a la tesi d'ERC que cal acumular més forces abans de tornar a intentar la via unilateral, s'afirma que els partidaris de la independència són ja "suficients" i van sumar l'1-O un "38,5% de tot el cens català".



LLIÇONS DE L'1-O

"Preparem-nos" constata que "la repressió és l'única resposta de l'Estat espanyol", que no té un "projecte per a Catalunya que pugui competir" amb la proposta de república catalana.

El document alerta que "el desitjable creixement social i electoral de l'independentisme no obrirà per si sol la porta a un referèndum acordat", de manera que "sense confrontació mai hi haurà negociació" amb l'Estat: "La via indolora, de bon grat, no existeix", diu el text, que avala una confrontació" no violenta".



"PREPAREM-NOS PER A LA CONFRONTACIÓ"

La "fase decisiva" arribarà si les forces independentistes superen la majoria absoluta en escons i vots i el Parlament desenterra la declaració unilateral d'independència del 27 d'octubre de 2017.

"L'activació d'aquesta fase comporta l'assumpció de totes les conseqüències derivades d'aquesta confrontació i s'ha d'activar un cop s'hagin disposat els recursos materials i organitzatius suficients per aguantar una mobilització sostinguda, generalitzada, desafiant l'autoritarisme de l'Estat i protegint" les que ja seran "institucions provisionals de la república", planteja.

Això implica controlar "els punts clau del territori" català i "aguantar la posició" -una batalla que no es va voler lliurar el 2017-, buscant suports i reconeixements internacionals.

"Preparem-nos" demana estar disposats a "assumir els costos" de la confrontació, que poden traduir-se en una "repressió massiva per part de l'Estat", encara que si la resposta de la gent també és massiva l'Estat pot trobar-se que aquesta "repressió" sigui "logísticament inassumible".



UNITAT D'ACCIÓ

El document elaborat pel Consell per la República apel·la a una "estreta unitat d'acció entre la ciutadania i les institucions", com a "condició necessària" per aconseguir la independència.

Crida a "combatre i afeblir les forces de dominació" a diferents nivells: mobilització "sostinguda" i massiva de la ciutadania, "desobediència" a l'Estat i "no col·laboració en el funcionament administratiu i econòmic del poder de dominació, per generar-li un desgast a la llarga inassumible".

Aquest serà el moment definit com a "desbordament democràtic", amb "disrupcions generalitzades de la mobilitat", protestes per tot el territori, així com "pèrdua de la normalitat en la convocatòria i el desenvolupament d'esdeveniments" públics o en l'"exercici quotidià de les obligacions laborals".



GOVERN PARAINSTITUCIONAL I "ACCIONS DILEMA"

El text remarca que l'independentisme no ha de "dependre només de l'actuació d'estructures autonòmiques" com la Generalitat, i per això el Consell per la República que lidera Puigdemont ha de ser l'"autoritat nacional" que executi i coordini les accions des de l'exterior, "sense les amenaces i coaccions" de l'Estat.

En aquest procés es desplegaran les anomenades "accions dilema", que "desafiaran les prohibicions governamentals" i situaran l'Estat davant la disjuntiva d'"impedir-les o reprimir-les", per fer-lo dubtar i arrossegar-lo a cometre "errors": com a exemple se cita l'1 -O.

Davant el relat estatal que la independència de Catalunya és impossible, el document proposa a l'independentisme desencadenar la seva pròpia "profecia autocomplerta", debilitant l'Estat fins convèncer la gent que "és possible la victòria".



PASSOS PER AL "DESBORDAMENT DEMOCRÀTIC"

Puigdemont ha desgranat els set passos cap a la independència: victòria independentista en vots i escons el 14F, formació d'un Govern independentista que es proposi fer efectiva la república, iniciatives públiques i privades per crear "espais de sobirania", posada en marxa d'una "estructura digital de la república" i de serveis essencials per al període de transició, acció internacional i preparació del "desbordament democràtic".

Si l'Estat s'obre a negociar un referèndum d'autodeterminació, l'independentisme "privilegiarà" aquesta via.