JxCat i ERC lamenten la poca unitat independentista

JxCat i ERC lamenten la manca d'unitat independentista que ha marcat aquesta XII legislatura. I juntament amb la CUP coincideixen a destacar que han estat tres anys de «repressió». Per als cupaires, però, ha estat una «travessia del desert» després de l'1-O per la «claudicació» del Govern. PSC, comuns i PPC coincideixen a qualificar-la de «perduda», mentre que, per a Cs, la legislatura «ha estat convulsa i sense gestió». El president del Parlament, Roger Torrent, es va referir als últims anys com la legislatura «de la repressió i de la recuperació de les institucions» després del 155. Torrent i els presidents dels grups i subgrups van valorar la legislatura que acaba demà.

El president d'ERC al Parlament, Sergi Sabrià, considera que el «buit més important» que deixa aquesta legislatura és la manca d'unitat entre els independentistes i també la manca d'unitat «antirepressiva» que, segons va dir, va més enllà de l'independentisme. «No haver-ho aconseguit és una llacuna que, per a nosaltres, és important en aquesta legislatura», va concloure.

El president de JxCat al Parlament, Albert Batet, va coincidir amb ERC que en aquesta legislatura s'ha posat de manifest que «quan no hi ha unitat, no s'avança». «Si compartim un objectiu que és la independència, hauríem d'actuar com a aliats, hauríem de tenir una estratègia compartida, i això no ha existint aquests legislatura», va lamentar, tot i advertir que no es pot demanar que JxCat i ERC estiguin junts «gestionant les renúncies i no gestionant les ambicions».

El cap de l'oposició i líder de Cs a Catalunya, Carlos Carrizosa, va qualificar la legislatura de «convulsa i sense gestió». La part positiva, segons va apuntar, és que «ha desemmascarat» el Govern i que tothom ha pogut veure «el veritable tarannà» dels partits que han governat Catalunya.

Per al president del PSC al Parlament, Miquel Iceta, ha estat una legislatura «perduda» i va afegir que des del 2010 al 2020 Catalunya «ha perdut una dècada». El també primer secretari dels socialistes catalans va definir els darrers anys de la política catalana com una legislatura marcada per «la divisió entre socis».