L'Rt puja a 1,11 i el risc de rebrot a 422 (+54), amb 1.470 nous casos a Catalunya

La velocitat de propagació de la covid-19 a Catalunya, l'Rt, ha pujat a 1,11 a Catalunya, nou centèsimes més que fa 24 hores, segons les últimes dades del Departament de Salut. El risc de rebrot també puja, ho fa 54 punts fins a 422, i la incidència a 14 dies puja de 377,17, a 394,87. En paral·lel, s'han declarat 1.470 nous casos confirmats per PCR o test d'antígens (TA), cosa que eleva la xifra total a 370.923. El 8,49% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. S'ha informat de 45 noves morts i el total és de 17.191. Hi ha 1.940 pacients ingressats als hospitals amb covid-19, 81 més que en l'anterior balanç. Pel que fa a l'UCI, hi ha 385 persones, 12 més que fa 24 hores. El total de vacunats és de 7.774 (+1.681).