Lorena Roldán es donarà de baixa demà com a diputada del Parlament

La número dos del PPC a les llistes del 14-F, Lorena Roldán, es donarà de baixa demà com a diputada del Parlament. Roldán, fins ara diputada de Cs, ja va renunciar dilluns a l'escó al Senat, després que anunciés la setmana passada el seu salt a les files del PPC que lidera Alejandro Fernández. Cs ja li havia reclamat a Roldán que renunciés a l'escó. El Parlament ja està dissolt, però la dirigent unionista té una cadira a la Diputació Permanent. Cs va presentar dilluns un escrit a la Mesa de la Diputació Permanent on demanava que Roldán passés a ser diputada no adscrita. Amb la seva renúncia, la demanda de Cs ja queda resolta.

Fonts de Ciutadans havien assegurat abans de conèixer la decisió de Roldán que «per dignitat i per coherència ha de deixar l'acta del Parlament que va aconseguir per estar a la llista de Ciutadans». «Sobretot quan apel·les a aquesta suposada puresa de la filosofia del partit has d'anar-te'n», van afegir.

Roldán va explicar que no ha pogut tramitar aquesta renúncia abans pel tancament de la cambra catalana en aquests dies festius. «Aquest mateix dijous espero poder tenir les dues renúncies -Senat i Parlament- tramitades», va afegir la número dos de la llista d'Alejandro Fernández per al 14-F.