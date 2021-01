Més del 83% dels llits d'UCI estan ocupats a Catalunya

L'ocupació a les UCI supera el 83% i més de la meitat dels llits els ocupen malalts de coronavirus. La resta, pacients amb altres patologies. Segons ha explicat la consellera de Salut, Alba Vergés, alguns centres ja han començat a desprogramar activitat assistencial no relacionada amb la covid per alliberar professionals i que puguin dedicar-se a atendre els malalts crítics, que continuen creixent. "470 persones ingressades a l'UCI per covid és molta gent", ha admès Vergés. Pel que fa al pla de vacunació, Salut preveu acabar aquesta setmana d'administrar la primera dosi a totes les residències -exceptuant les que tenen brots- i iniciar l'administració de la segona dosi la setmana que ve.

"Estem per sobre els 18.000 casos setmanals, és moltíssim", ha alertat la titular de Salut sobre l'evolució de l'epidèmia. Les dades epidemiològiques actuals no es veien des del mes d'octubre, ha remarcat, i la corba actual és "complicada".

Per la seva banda, el coordinador de la unitat covid-19, Jacobo Mendioroz, ha desvinculat el creixement de casos que s'està vivint de les trobades socials que s'hagin pogut celebrar durant Nadal. Mendioroz ha assegurat que hi ha hagut "un alt gran de conscienciació i autorresponsabilitat" i ha dit que no hi ha hagut "un augment exagerat" dels contagis. Amb tot, ha apuntat que de moment és "prematur" i que de cara a la setmana vinent es podrà començar a veure si hi ha hagut alguna afectació, encara que creu que l'impacte serà "difícil de distingir".

Actualment, ha recordat Vergés, hi ha 2.383 persones ingressades per coronavirus en hospitals catalans, de les quals 470 són a l'UCI. "Gairebé un 55% de les UCI estan plenes només de la covid", ha destacat Vergés, assegurant que és una dada superior al llindar de llits de crítics ocupats per pacients covid que permet mantenir l'activitat habituals als centres, fixada en 450. Per això, ha justificat, s'ha començat a desprogramar activitat, "sempre amb criteri clínic", en àrees com Barcelona.

Tot i que no ha concretat per centres, la consellera ha assegurat que a partir dels 400-450 ingressats a l'UCI, els centres ja van implementant els seus plans. "Qualsevol cosa que es desprogrami depèn molt del ritme d'ingressos i disponibilitat", ha puntualitzat.

"Tenim 536 ventiladors ocupats de covid i no covid i 324 persones amb ventilació invasiva, superem el 83% d'ocupació a l'UCI", ha repetit Vergés. Ara mateix, ha dit, encara hi ha 533 llits que poden ser per a pacients covid disponibles.

Salut espera poder disposar de més llits un cop estiguin a punts els edificis que s'estan construint al costat de cinc hospitals catalans. La previsió, ha dit la consellera, és que pràcticament tots es posin en funcionament alhora, a principis del mes de febrer.

Pla de vacunació

Vergés ha destacat positivament que fins avui més de 68.300 persones a Catalunya ja han rebut la primera dosi de la vacuna de Pfizer. El temporal, ha reconegut, ha dificultat la vacunació prevista durant el cap de setmana passat, fet que ha causat "alguna reprogramació" per a aquesta setmana.

D'altra banda, ha assenyalat que el temporal no ha afectat la nova remesa de dosis, que ha arribat la matinada passada, tal com es preveia. "No em consta cap problema", ha dit Vergés.

Segons la consellera, s'ha assolit un "ritme de creuer" amb les vacunacions i per això preveuen completar la vacunació a les residències -l'administració de la primera dosi- aquesta mateixa setmana, exceptuant aquelles vermelles en què hi ha brots que s'estan gestionant.

A més, la setmana vinent Salut ja començarà a administrar la segona dosi als residents que ja fa més de 21 dies que van rebre la primera dosi. "A partir d'aquí és quan podem posar la segona i haurem d'esperar 7-10 dies per haver generat immunitat", ha matisat. "Cada cop som més a prop del final", ha assenyalat la consellera.

Jacobo Mendioroz ha afirmat que el rebuig a la vacuna "ha baixat una mica" i ha passat del 5,7% la setmana passada a estar per sota del 5%. "Ja s'han vacunat entorn al 50% dels residents", ha afegit Mendioroz.

Pel que fa a l'arribada de la vacuna de Moderna, això no suposarà un canvi d'estratègia per a Salut. Vergés ha assegurat que la primera etapa de vacunació, que inclou residències i professionals sanitaris, s'hauria de poder completar amb les vacunes de Pfizer o si cal amb les de Moderna. Amb tot, ha recordat que qui comença amb una dosi ha de rebre la segona dosi de la mateixa vacuna, sigui la que sigui.

"Tenim la informació que tenim, i és poca", ha dit sobre les dosis de Moderna. Segons ha dit 5.800 dosis arribaran aquesta setmana a Catalunya, però Salut encara no coneix quin dia.

L'app Radar Covid, sense prou descàrregues com per ser "útil"

En ser preguntada pel funcionament de l'app Radar Covid, Vergés ha dit que de moment no l'ha descarregat prou gent com perquè sigui "una eina útil". La consellera ha explicat que des del Govern sempre s'ha considerat l'aplicació desenvolupada pel govern espanyol com "una eina més" però que en cap cas buscava substituir la feina de rastreig. "És una cosa més, però no volia substituir aquesta feina ni teníem les esperances posades en què fos la solució a tot", ha insistit.

2.500 actes per incompliment de mesures

D'altra banda, els Mossos han aixecat unes 2.500 actes per incompliment de les mesures en els darrers quatre dies. El comissari dels Mossos d'Esquadra, Joan Carles Molinero, ha explicat que d'aquestes unes 800 actes han estat per trencament del confinament municipal i unes 480 són per incompliment del toc de queda. Aquesta darrera nit de diumenge a dilluns s'han aixecat 56 actes per incomplir el toc de queda.

En vista de les dades, el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha celebrat el compliment "generalitzat" i ha demanat a la ciutadania "seguir en la mateixa línia" en la segona fase dels 10 dies de vigència de les restriccions.

Tant Vergés com Mendioroz han apuntat que encara és aviat per decidir si caldrà prorrogar les restriccions o no més enllà del dia 17 i s'han emplaçat a continuar avaluant l'evolució de les dades. Vergés ha assegurat que no s'ha descartat res, preguntada per un possible confinament total.

Pel que fa a la mobilitat, Sàmper ha apuntat que el divendres es va detectar un increment "important" respecte a la setmana anterior, encara que ha recordat que la comparació és amb l'1 de gener, dia festiu. El dissabte i diumenge sí que ha disminuït la mobilitat en comparació amb el període anterior, amb una baixada probablement deguda al temporal Filomena.

En relació al desplegament de Mossos per garantir el compliment de les mesures, Molinero ha explicat que un cop acabat el temporal -que va exigir un dispositiu especial del cos policial- ara es tornarà a incrementar els controls i es reprendrà el dispositiu per garantir el confinament municipal i el toc de queda.

Aposta pel teletreball

La consellera de Salut també ha insistit en la necessitat de reduir al màxim la feina presencial i ha apostat una vegada més pel teletreball per tal de disminuir la interacció social. En ser preguntada per si s'ha plantejat al govern espanyol algun canvi en la normativa per tal de fer-lo obligatori sempre que es pugui –a dia d'avui és una recomanació-, Vergés ha dit que se'ls ha fet aquesta petició en repetides ocasions i ha lamentat que no se'ls hagi fet cas. "La resposta sempre és no fer res, la resposta del govern espanyol a la gestió de l'epidèmia sempre és braços creuats", ha criticat.